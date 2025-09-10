İsrail'in son 24 saatte bombaladığı Müslüman ülkeler!

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsrail Orta doğuda İslam devletlerine saldırmaya devam ediyor. Son 24 saatte İsrail 5 İslam devletine saldırılar düzenledi. Bugün saldırıya uğrayan ülkeler arasında Gazze, Katar, Lübnan Tunus ve Suriye var. İsrail Orta doğudaki kanlı saldırılarını gün geçtikçe artırıyor. Saldırının bir kısmını ABD onayı ile yaptığı iddia edildi.

İsrail Kanal 12 televizyonu İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde saldırılara ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'ın yeşil ışık yaktığını bildirdi. Beyaz Saray da önceden Washington'a haber verildiğini teyit etti.

GAZZE'YE SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

İsrail Savunma Güçleri (IDF) Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı paylaşımla Gazze’ye yönelik yeni bir saldırı gerçekleştirileceğini duyurdu.

Adraee, “Doğuda Eski Şehir ve El-Tuffa'dan batıda denize kadar Gazze Şehri sakinlerine acil bir mesaj: Güvenliğiniz için derhal Raşid Caddesi üzerinden El-Mevasi'ye doğru ilerleyin. Şehirde kalmanız son derece tehlikeli kabul edilmektedir. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), bölgede büyük bir güçle operasyon yapacaktır” ifadelerini kullandı.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz da X hesabından yaptığı paylaşımda, dün Gazze’de 30 katlı bir binanın “terör hedefi” olarak bombalandığını açıkladı.

KATAR'DA HAMAS YETKİLİLERİNE SALDIRI DÜZENLENDİ

İsrail ordusu, İsrail'in 9 Eylül Salı günü Katar'daki Hamas yetkililerini hedef aldığını duyurdu; Katar yönetimi saldırıyı uluslararası hukukun ihlâli şeklinde nitelendirerek kınadı.

SURİYE'NİN HUMUS KENDİ HAVA SALDIRISINDA VURULDU

İsrail'e ait savaş uçakları, Suriye'nin orta kesimlerdeki Humus iline hava saldırısı düzenledi.

LÜBNAN'A 8 HAVA SADIRISI YAPILDI

İsrail ordusu, Lübnan’ın doğusundaki Hermel bölgesi ile Baalbek kentine bağlı Lebve beldesi çevresine 8 hava saldırısı düzenledi.

TUNUS'TA SUMUD FİLOSU ANA TEKNESİ VURULDU

İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye doğru hareket eden Küresel Sumud Filosu'nun ana teknesine Tunus'taki limanda dron saldırısı düzenlendiğini açıklandı.