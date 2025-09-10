Dünya Ehlibeyt Kurultayı Başkan: Filistin Meselesi ve Gazze'deki Siyonist Rejim Suçları, İslam Dünyasının En Önemli Konusudur

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Hüccetülislâm Abbasali Ahtari, çarşamba günü yaptığı açıklamada, Filistin meselesi ve Gazze Şeridi’ndeki Siyonist rejim suçlarının İslam dünyasının en önemli konusu olduğunu belirterek şöyle dedi: “Bu şartlar altında Müslümanların görevi zalimlere ve baskıcılara karşı durmak, İslam ülkelerinin görevi ise Siyonist rejimle her türlü ilişkiyi kesmektir.”