  1. Ana Sayfa
  2. Haber Servisi
  3. Foto

Dünya Ehlibeyt Kurultayı Başkan: Filistin Meselesi ve Gazze'deki Siyonist Rejim Suçları, İslam Dünyasının En Önemli Konusudur

10 Eylül 2025 - 18:08
News ID: 1725670
Dünya Ehlibeyt Kurultayı Başkan: Filistin Meselesi ve Gazze'deki Siyonist Rejim Suçları, İslam Dünyasının En Önemli Konusudur

Dünya Ehlibeyt Kurultayı Başkan, Filistin meselesi ile Siyonist rejimin Gazze’deki suçlarını İslam dünyasının en önemli meselesi olarak değerlendirdi.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Hüccetülislâm Abbasali Ahtari, çarşamba günü yaptığı açıklamada, Filistin meselesi ve Gazze Şeridi’ndeki Siyonist rejim suçlarının İslam dünyasının en önemli konusu olduğunu belirterek şöyle dedi: “Bu şartlar altında Müslümanların görevi zalimlere ve baskıcılara karşı durmak, İslam ülkelerinin görevi ise Siyonist rejimle her türlü ilişkiyi kesmektir.”

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha