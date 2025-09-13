Charlie Kirk cinayetinin şüphelisi hakkında bilinenler

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- ABD’li yetkililer, aşırı sağcı ve Siyonist medya figürü Charlie Kirk cinayetinin şüphelisinin 22 yaşındaki Utah sakini Tyler Robinson olduğunu duyurdu.

Utah Valisi Spencer Cox, düzenlediği basın toplantısında konuyla ilgili bilgi verdi.

Cox, “Şu anda Robinson, Utah İlçe Hapishanesinde gözaltında. Bu sabah Başkan Donald Trump, zanlının gözaltına alındığını ve ailesi ile bir arkadaşının Washington ilçesindeki kolluk kuvvetlerine teslim edilmesine yardımcı olduğunu bildirdi,” diye konuştu.

Vali Cox, Robinson’ın uzun süredir ailesiyle birlikte bu ilçede yaşadığını ve Utah Eyalet Üniversitesinde öğrenci olmadığını belirtti. Cox ayrıca, şüphelinin akıl sağlığı hakkında bilgisi olmadığını da sözlerine ekledi.

ABD basınının resmi verilere dayandırdığı haberlere göre, Robinson’ın sabıka kaydı bulunmuyor.

Kamuya açık veriler ve üniversitenin açıklamasına göre, Utah eyaletinin Washington şehrinde büyüyen Robinson, okuldaki başarısının ardından Utah Eyalet Üniversitesinde okumak için burs kazandı ancak 2021’de bir sömestr sonra üniversiteyi bıraktı.

Yerel medya, Robinson’ın annesinin sosyal medya hesaplarını da inceledi. Paylaşımlara göre, Tyler’ın üç erkek kardeşin en büyüğü olduğu ve ailenin samimi bir görüntü sergilediği belirtildi.

Robinson’ın Utah’ta bağımsız seçmen olarak kayıtlı olduğu, hiçbir siyasi partiye üye olmadığı ve son iki seçimde oy kullanmadığı için “pasif” olarak nitelendirildiği ifade edildi.

“Tüfeği almamız lazım”

Vali Cox, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Robinson’ın ailesinin, oğullarının son yıllarda siyasi olarak daha aktif hâle geldiğini söylediğini aktardı.

Robinson’ın 10 Eylül’den birkaç gün önce bir akşam yemeğinde Charlie Kirk’ün üniversiteye geleceğinden bahsettiği ve bir akrabasıyla neden kendi görüşlerini paylaşmadıklarını tartıştığı öğrenildi.

Cox, şüphelinin oda arkadaşının, Robinson’ın Discord üzerinden bir tüfeği nasıl alacağını tartıştığı mesajları müfettişlere gösterdiğini bildirdi. Oda arkadaşı, her mesaj gösterildiğinde müfettişlerin ekranın fotoğrafını çekmesine izin verdi.

Cox, “Mesajlar arasında Tyler isimli kişiden gelen, tüfeği saklandığı yerden alma, çalılıklara bırakma, tüfeğin bırakıldığı yeri gözetleme ve tüfeğin bir havluya sarılı olarak bırakıldığına dair ifadeler yer alıyordu,” dedi.

Vali, “Mesajlarda ayrıca mermilerin üzerine yazı yazıldığı, dürbün ve tüfeğin özgünlüğünden de bahsediliyordu. Tyler isimli kişi, kıyafetlerini değiştirdiğini de yazmıştı,” diye ekledi.

Cox, yetkililerin bulunan tüfeğin mühimmatı üzerinde antifaşist içerikli yazılar tespit ettiğini belirtti. Yazılar arasında “Hey faşist! Yakala!” ve İtalyan antifaşist şarkısı Bella Ciao’ya atıfta bulunan ifadeler yer alıyordu.

Soruşturma devam ediyor

Basın toplantısında konuşan FBI Direktörü Keş Patel, Robinson’ın, Kirk’ün öldürülmesinden 33 saat sonra, 11 Eylül’de yerel saatle 22:00 sularında gözaltına alındığını açıkladı.

Vali Cox, perşembe akşamı Robinson’ın bir akrabasının, ailenin bir dostuyla temasa geçtiğini ve bu kişinin de Washington İlçe Şerif Bürosuna “Robinson’ın suçu işlediğini itiraf ettiğini veya ima ettiğini” bildirdiğini söyledi.

Cox, bu bilginin Utah İlçe Şerifine, UVU müfettişlerine ve FBI’a iletildiğini belirtti. Kamera kayıtlarına göre Robinson, 10 Eylül’de kampüse bordo bir tişört, açık renkli şort, siyah bir şapka ve açık renkli ayakkabılarla gri bir Dodge Challenger ile geldi.

12 Eylül’de gözaltına alındığında üzerinde aynı kıyafetler vardı. Ailesi de Robinson’ın gri bir Dodge Challenger’ı olduğunu doğruladı.

Patel, delil toplama sürecinin devam ettiğini ve ele geçirilen delillerin Quantico’daki FBI laboratuvarlarında ve sahadaki uzmanlar tarafından incelendiğini kaydetti.

Patel, “Dün gece yaklaşık 7 bin ihbar aldık. Bu sabah bu sayı 11 bini aştı. Her birini kontrol ediyoruz. Soruşturma devam ediyor. Bu suça karışan herkesi tespit edip yakalamak için ne kadar sürerse sürsün her talebe yanıt vermeye hazırız,” dedi.

Buna karşılık Cox, şu an için yeni tutuklamalara yol açabilecek bir bilginin bulunmadığını ifade etti.

CNN’e konuşan konuya aşina iki kaynağa göre, federal savcılar şu anda Kirk cinayeti şüphelisine yöneltebilecekleri muhtemel suçlamaları değerlendiriyor.

Kaynaklar, Adalet Bakanlığının bu suçlamaları bugün açıklayabileceğini belirtti. Robinson, şu an için cinayet de dahil olmak üzere eyalet düzeyindeki birkaç suçlamayla cezaevinde tutuluyor.

Utah İlçe Cezaevi yetkilisi CNN’e, Robinson’ın kasıtlı adam öldürme, ateşli silahla suç işleme ve adaleti engelleme suçlamalarıyla tutulduğunu söyledi.

12 Eylül’de Fox News kanalına konuşan ABD Başkanı Donald Trump, kolluk kuvvetlerinin şüpheliyi yakaladığını açıkladı.

Trump’a göre, şüpheliyi yakınlarından biri ihbar etti. Daha sonra medya, bu kişinin şüphelinin babası olduğunu bildirdi. Trump, mülakatta, zanlıya idam cezası verilmesini umduğunu belirtti.

Kirk, 10 Eylül’de Utah’taki bir üniversitede öğrencilere hitap ederken vurulmuştu. Boynuna isabet eden kurşun nedeniyle hastaneye kaldırılan Kirk, kurtarılamayarak ölmüştü.