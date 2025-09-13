Lübnanlı gazeteci: İsrail sahada yenildi, siyasete yöneldi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Gazeteci ve siyasi yazar Hasan el-Hasan, Lübnan’daki son gelişmeleri değerlendirirken Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın bu süreçteki rollerini de ele aldı.

El-Hasan ayrıca bölgedeki kritik dönüşümlerin ardından Lübnan-Suriye ilişkilerini ve bu ilişkinin Lübnan’daki iç dengelere yansımalarını yorumladı.

Lübnan hükümetinin 5 Eylül’de aldığı karar, 5 ve 7 Ağustos’taki oturumlarda çıkan kararların bir değerlendirmesi olarak görüldü.

Bu adım, sokakta yükselen tansiyonu düşürmenin yanı sıra, cumhurbaşkanları ve siyasi partiler arasındaki gerilimi de yumuşattı.

El-Hasan, Sonar Medya Merkezi’ne verdiği röportajda, Josef Aun’un göreve başlamasının üzerinden birkaç ay geçmesiyle birlikte artık onun performansını nesnel şekilde değerlendirme imkânı doğduğunu söyledi.

Ona göre bu süre dolmadan yapılan övgü ya da eleştiriler sağlıklı olmazdı.

İsrail’in sahada ve askeri cephede Hizbullah’ı yenemediğini vurgulayan el-Hasan, bu nedenle savaşın ardından siyasi alana yöneldiğini ifade etti.

Resmî siyasi otoritenin aldığı kararların İsrail’in çıkarları doğrultusunda kullanıldığını kaydeden el-Hasan, ayrıca Tel Aviv’in, Lübnan tarafı ateşkese bağlı kalsa bile güneyde işgal ettiği noktalardan çekilmemesini öngören bir plan üzerinde çalıştığı uyarısında bulundu.

Son gelişmelerin ardından Lübnan-Suriye ilişkilerine de değinen el-Hasan, sınırda gözlenen hareketliliğin bir seferberlik değil; Uygurlar, Çeçenler ve farklı uyruklardan silahlı grupların konuşlanması olduğunu belirtti.

Bununla birlikte hiçbir senaryonun ihtimal dışı bırakılmaması gerektiğini de ekledi.

İki ülke arasındaki ilişkilere dair yorumunda el-Hasan, Suriye tarafının tutuklu ve hapishane konusunu gündeme getirerek Lübnan’la yakınlaşma bahanesi ürettiğini söyledi.

Ona göre Suriye’deki mevcut yapı bir hükümet değil, ABD tarafından bir araya getirilmiş bir “çete.”

Aynı çerçevede el-Hasan, Lübnan’daki Sünni kamuoyunun ne toprakların Suriye’ye ilhakını öngören projelere destek vereceğini ne de bir fitne ortamına sürükleneceğini vurguladı.

Sünni toplumun, son dönemde Gazze’yi savunmak için verilen fedakârlıkları da yüksek bir değerle andığını ifade etti.