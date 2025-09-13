Mağrip Filosu Gazze’ye destek için yola çıkıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Mağrip Filosu, abluka altındaki Gazze’ye doğru sefere çıkmaya hazır olduğunu duyurdu; amaç, İsrail’in abluka politikasına karşı mücadeleyi sürdürmek olarak ifade edildi.

Cuma günü, Küresel Sumud Filosu’na bağlı gemiler, kuzey Tunus’taki Bizerte limanına ulaştı; daha önce Sidi Bou Said’e demirlemişlerdi.

Organizatörler, yaklaşık 40’tan fazla ülkeden 700 aktivisti taşıyan 36 gemilik konvoyun, hava koşullarının elvermesi halinde Gazze’ye hareket edeceğini doğruladı. Katılımcılar arasında insan hakları savunucuları ve uluslararası hukukun ihlallerini belgeleyen gözlemcilerin bulunduğu kaydedildi.

Filoya daha şimdiden engeller çıkmış durumda. Aktivistlerin ifadelerine göre, Portekiz bayraklı Family ve Britanya bayraklı Alma gemileri bu hafta Tunus sularında drone saldırısına uğradı.

Çevrimiçi paylaşılan görüntülerde, gemilerden birine alevler içinde bir cismin çarpması yer aldı. Tunus İçişleri Bakanlığı ise herhangi bir drone saldırısını yalanlayarak resmî soruşturma başlatıldığını açıkladı. Organizatörler olayları “dikkat dağıtma” girişimi olarak nitelendirerek, görevin engellenemeyeceğini belirtti.

Seyahati düzenleyen koalisyon, Özgürlük Filosu Koalisyonu ile bağlantılı olup Avrupa, Mağrip ve diğer bölgelerden sivil toplum katılımcılarını bir araya getirdi. Destek verenler arasında, bu yılın başında İsrail güçleri tarafından durdurulan ve Madleen isimli Gazze’ye giden gemiye binmesi sonrasında sınır dışı edilen iklim aktivisti Greta Thunberg de bulunuyor. Bu olayda 12 aktivist ve bir gazeteci insani yardım malzemelerini ulaştıramamış, hem misyonların risklerini hem de katılımcıların İsrail’in ablukasına karşı kararlılığını göstermişti.

El-Meyadin’in bildirdiğine göre, filoya katılan gemiler arasında, işgalci rejim tarafından öldürülen gazeteci Şirin Ebu Akile’nin adını taşıyan bir gözlem gemisi yer alıyor; Bizerte’den yola çıkacak diğer bir gemi ise Gazze’de yaşamını yitiren Fatıma Hasune’nin adını taşıyor. Bu sembolik isimler, görevin hem Filistinli şehitleri onurlandırma hem de İsrail’in ihlallerini belgeleme amacını yansıtıyor.

Bu, türünün en büyük deniz seferi olarak kayda geçti: İlk gemiler Ağustos sonunda İspanya’nın Barselona kentinden hareket etti, ardından bu ayın başında İtalya’nın Cenova limanından başka bir konvoy yola çıktı. Daha önce bu kadar çok gemi Gazze yönünde birlikte sefere çıkmamıştı.

Filonun Tunus’ta tekrar bir araya gelmesiyle organizatörler, görevin uluslararası sivil toplumun İsrail’in deniz ablukasına karşı artan kararlılığını ve kuşatma altındaki Filistinlilerle dayanışmayı gösterdiğini vurguladı.

Habere göre, analistler, İsrail’in filo ile karşılaşmayı, engellemeyi veya geri dönmesini sağlamak için baskı kurmayı planlayabileceği uyarısında bulunuyor; ancak bunun uluslararası tepkilere yol açabileceği belirtiliyor.

Organizatörler, denizdeki sonucun ne olursa olsun, filonun şimdiden İsrail’in ablukasına karşı küresel öfkeyi artırmak ve sınırlar ötesinde benzeri görülmemiş bir dayanışmayı harekete geçirmek konusunda başarılı olduğunu ifade ediyor.