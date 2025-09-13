Doğu Avrupa’ya NATO takviyesi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- El Pais’de yer alan habere göre, NATO, Doğu Avrupa’daki doğu kanadını Kremlin tehdidine karşı güçlendirmeyi hedefliyor.

Polonya’ya yapılan son drone saldırılarının ardından, NATO üyesi ülkelerin savaş uçaklarıyla müdahale ettiği olayın ardından örgüt, bölgeye önemli bir takviye gönderecek. Yeni görev “Doğu Gözcüsü” adıyla başlatılacak ve İspanya da görevde hava unsurlarıyla yer alacak. Görev bu cuma akşamı başlayacak ve hem bölgeye yeni konuşlandırılacak savaş uçaklarını hem de drone kullanımına karşı özel unsurları içerecek.

İspanya, görev kapsamında hava unsurları sağlayacak. Başbakan Pedro Sánchez, X hesabından yaptığı açıklamada, “Bu unsurlar Letonya, Litvanya ve diğer ülkelerdeki mevcut varlıklarımızın yanında görev yapacak ve gerekli olduğu sürece bölgede bulunacak. Putin bizi yıldırmayacak.” ifadelerini kullandı.

Polonya, NATO’dan yeni önlemler talep etmiş ve Kremlin’in eylemlerinin ittifakın yanıtını ölçmeye yönelik olduğunu ifade etmişti. Polonya, NATO’nun güçlendirme kararını “memnuniyetle” karşıladı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, drone ihlallerini “dikkatsiz ve kabul edilemez” olarak nitelendirdi. Rutte, ittifakın kendi topraklarının her santimetresini savunmayı sürdüreceğini belirtti. ABD Avrupa Yüksek Komutanı Alexus Grynkewich ile birlikte düzenlenen basın toplantısında, yeni stratejinin detayları paylaşıldı.

Takviye yalnızca hava unsurlarını değil, kara birliklerini de kapsayacak. “Doğu Gözcüsü” görevinde, bölgeye halihazırda konuşlanmış NATO güçleri bulunuyor ve yeni kapasite eklemeleri yapılacak.

Fransa, Almanya ve diğer bazı NATO ülkeleri uçak ve gemi unsurlarını göreve gönderecek. Fransa üç Rafale, Almanya dört Eurofighter ve Danimarka iki F-16 sağlayacak. İngiltere de birimler göndereceğini duyurdu, ancak sayı ve türleri açıklamadı. Bu unsurlar, bölgede halihazırda konuşlanmış binlerce NATO askerine katılacak.

Görevin amacı, Rusya kaynaklı füze ve drone tehditlerini karşılamak olarak belirlendi. Rutte, bu güçlendirmede geleneksel askeri kapasitelere ek olarak, dronelara karşı özel unsurların da yer alacağını ifade etti.

Grynkewich, bölgedeki güvenliğin artırılmasının sadece askeri güçle değil, zihniyet değişikliğiyle mümkün olacağını belirtti. Özellikle insansız hava araçlarının artan askeri kullanımı dikkate alındığında, Doğu Avrupa’nın ilk savunma hattı olarak güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Haber göre, Avrupa Birliği de Vladimir Putin’in drone tehditlerine karşı bir “drone duvarı” oluşturmayı planlıyor.

NATO’nun, Polonya’daki drone ihlalleriyle ilgili raporu beklediği belirtildi. İttifak, bu ihlallerin yalnızca Polonya ile sınırlı olmadığını, Romanya, Estonya, Letonya ve Litvanya’da da benzer olayların görüldüğünü kaydetti.

Rutte, drone saldırılarının yalnızca doğu sınırlarıyla sınırlı olmadığını, Madrid ve Londra gibi diğer üye ülkeleri de tehdit ettiğini vurguladı.

El Pais’e göre, son dronelar, ses hızının beş katına ulaşarak bölgeye hızla erişebiliyor ve Madrid ya da Londra’ya varış süresi Tallin veya Vilnius’a ulaşım süresinden yalnızca beş ila on dakika fazla. Tüm NATO ülkelerinin coğrafi konumları ne olursa olsun, tehdit altında olduğunu belirten Rutte, üye ülkelerin eşit şekilde savunulması gerektiğini vurguladı.