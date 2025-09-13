Yemen, Gazze’ye saldırılara karşı Tel Aviv'i vurdu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Seri, yaptığı açıklamada, Yemen’in Gazze halkına destek ve İsrail’in toplu katliam ile abluka politikalarına karşılık olarak bir askeri operasyon düzenlediğini belirtti.

Seri, operasyonun Yemen ordusunun füze kuvvetleri tarafından “Filistin-2” tipi hipersonik, çok başlıklı balistik füze ile işgal altındaki Yafa bölgesindeki hassas hedefleri hedef alacak şekilde gerçekleştirildiğini bildirdi.

Tuğgeneral Seri, operasyonun başarılı olduğunu ve saldırının, işgal altındaki Yafa’da milyonlarca İsrailli sivili sığınaklara kaçmak zorunda bıraktığını ifade etti.

Seri, Yemen halkının Arap ve İslam mirasına bağlı, inançlı ve kararlı bir toplum olduğunu vurgulayarak, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının Yemen’in Filistin halkına destek duruşunu değiştirmeyeceğini belirtti.

Seri ayrıca, Yemen Silahlı Kuvvetleri’nin ülkesini savunmak, İsrail saldırılarını püskürtmek ve Gazze’deki Filistinlileri desteklemek amacıyla operasyonlarına devam edeceğini kaydetti.

Açıklamada, operasyonların Gazze üzerindeki saldırılar sona erene ve abluka kaldırılana kadar süreceği ifade edildi.