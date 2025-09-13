Eski İşgal Rejimi Ordu Genelkurmay Başkanı’ndan Netanyahu Kabinesine: Bu Aptallığı Durdurun! / İran’ın Nanokatalizör İhracatındaki Parlak

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Gadi Eisenkot, İsrail rejimi güvenlik kabinesi Gazze işgali planlarını görüşmeden önce sosyal medya platformu X’te yazdı: “Son söz bu, bu aptallığı durdurun. Bu, bizlere ağır bedel ödetir.” 7 Ekim 2023’te Hamas’ın işgal rejimine yönelik operasyonuna atıfta bulunan Eisenkot, “7 Ekim’de başarısız olan ve İsrail vatandaşlarının güvenini boşa çıkaran kabine liderleri, beklenildiği gibi bugün siyasi ve stratejik körlükle ve gerçeklikten tamamen habersiz olarak Gazze’ye yeni bir saldırı başlatma kararı alacaklar, ama ertesi gün için hiçbir planları yok” dedi.

İran’ın Nanokatalizör İhracatı 12 Milyon Doları Aştı

İran Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Ekonomisi Yardımcı Kurumu’nun açıklamasına göre, İran yapımı nanokatalizörlerin satış hacmi 11 trilyon Tumanı aştı ve ihracatı 12 milyon dolara ulaştı. Bu teknoloji, ithalata olan bağımlılığı büyük ölçüde azaltarak İran’a bugüne kadar 360 milyon dolardan fazla döviz tasarrufu sağladı. Şimdi nanokatalizörler, İran’ın büyük rafinerileri ve petrokimya tesislerinde kullanılıyor.

Bekaî: Soykırıma Karşı "Tarafsızlık" Kabul Edilemezİran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekaî, X sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, savaşta tarafsızlık ilkesinin işgal altındaki Filistin’de devam eden soykırıma uygulanamayacağını belirtti: “Savaş ile soykırım arasında temel bir fark vardır; savaşta tarafsızlık ilkesini, son iki yıldır herkesin gözleri önünde gerçekleşen bariz soykırım durumuna genellemek mümkün değildir.” Bekaî, gerçek insanseverliğin, bu korkunç suçlara karşı ahlaki cesaretle nefretini ifade etmek ve suçluların hesap vermesini talep etmek olduğunu yazdı.

Yemen’den İşgal Altındaki Filistin Topraklarına Roket Saldırısı

İşgal rejimi iç cephesinden Yemen tarafından işgal altındaki Filistin topraklarına roket atıldığı bildirildi. Kudüs Haber Ağı da İsrail rejimi iç cephesine dayanarak, İsrail hava savunma sistemlerinin bu roketlere karşı aktif olduğunu duyurdu.

Rusya: Polonya ile Gerilimi Tırmandırmak İstemiyoruz

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Cuma günü yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın Rusya ile mücadelede daha fazla ülkeyi sürece dahil etmeye çalıştığını ve Moskova’nın Varşova ile gerilimi artırmak istemediğini söyledi. Rusya ile Polonya ve NATO müttefikleri arasındaki gerilimler artarken, Cuma günü binlerce askerin katıldığı Moskova-Minsk ortak tatbikatı başladı.

NATO Doğu Avrupa’da Yeni Bir Komuta Merkezi Kurdu

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Cuma günü Polonya hava sahasının Rus insansız hava araçları tarafından ihlal edildiği iddialarının ardından Doğu Avrupa’da yeni bir komuta merkezi kurulduğunu açıkladı. Rutte, “Rusya’nın doğu kanadımızda hava sahasında dikkatsizliği giderek artıyor. Romanya, Estonya, Letonya ve Litvanya’da NATO hava sahasının hem kasıtlı hem de kazara ihlal edildiğini gördük. Bu tehlikeli ve kabul edilemez bir durum” dedi.İspanya, İşgal Rejimi’nin Madrid Büyükelçiliğini Çağırdıİspanya, İşgal rejimi Başbakanlık ofisinin İspanya Başbakanı Pedro Sánchez’i İsrail’e yönelik tehdit etmekle suçlamasına tepki olarak, İsrail’in Madrid’deki büyükelçilik yetkilisini çağırdı. İşgal rejimi Başbakanlık ofisi Perşembe günü sosyal medyada yayınladığı mesajda, Sánchez’in İsrail’e “açık soykırım tehdidinde” bulunduğunu iddia etmişti.

Fransa Meclisinden Emmanuel Macron’un Görevden Alınması İçin 100’den Fazla Milletvekili Talebi

Sol görüşlü “Boyun Eğmeyen Fransa” (La France Insoumise) lideri Mathilde Panot, X sosyal medyada, Boyun Eğmeyen Fransa partisinden, denizaşırı bölgelerden milletvekilleri ve Yeşiller ile Komünist partilerden 104 milletvekilinin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un görevden alınması için imza verdiğini bildirdi. Panot, başka bir mesajında milletvekillerinin Macron’a “ya istifa et ya da azledil” seçeneği sunduğunu yazdı.

BM Güvenlik Konseyi Sudan’a Yönelik Yaptırımları Bir Yıl Daha Uzattı

BM Güvenlik Konseyi’nin 15 üyesi, Sudan’a yönelik yaptırımların bir yıl daha uzatılmasını oybirliği ile kabul etti. Bu yaptırımlar arasında varlıkların dondurulması, seyahat yasağı ve silah ambargosu bulunuyor.

Trump: Charlie Kirk Cinayet Şüphelisi Gözaltında

ABD Başkanı Donald Trump, muhafazakar ve yakın müttefiki olan ünlü siyasetçi Charlie Kirk’in suikastından iki gün sonra cinayet şüphelisinin gözaltında olduğunu açıkladı. Trump Cuma günü yaptığı açıklamada, “Yüksek bir güvenle” Kirk’i öldüren kişi zanlının gözaltında olduğunu söyledi.

ABD, Avrupa’ya Rus Gazı İthalatını Kesmesi İçin Baskı Yapıyor

ABD, Macaristan ve Slovakya’yı Rusya ile gaz ve nükleer enerji alanındaki işbirliğini kesmeleri için baskı altına alırken, ABD Enerji Bakanı Chris Wright Cuma günü Avrupa’nın Rus gazını 6 ila 12 ay içinde ABD gazı ile ikame edebileceğini iddia etti.