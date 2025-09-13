Siyonist Rejim’in Doha’ya Saldırısı Sonun Başlangıcı mı?

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Siyonist rejime ait savaş uçakları, Salı günü (9 Eylül) Katar hava sahasını ihlal ederek Doha şehrinde bazı hedefleri bombaladı. Bombalanan yer, Hamas’ın üst düzey heyetiyle, Halil el-Hayye başkanlığındaki bir toplantının düzenlendiği Katara bölgesiydi. Son gelen raporlara göre, Doha semalarında şiddetli patlamalar ve yoğun duman sütunlarının oluşmasına rağmen, Hamas heyeti üyeleri zarar görmedi.

Parstoday’in aktardığına göre, İsrail gazetesi Haaretz söz konusu hava saldırısının bu rejimin en çılgınca askeri operasyonlarından biri olduğunu ve Tel Aviv’in akılcılıktan tamamen uzaklaştığını vurguladı.

Haaretz, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki kabinenin kontrolsüz davrandığını, stratejik sonuçları olabilecek aceleci kararlar aldığını belirterek, bu operasyonun gerekliliği ve hedefi hakkında ciddi sorular yöneltti.

Gazete şu ifadeye yer verdi:“Esirlerini serbest bırakmak için müzakere yürüten kişilere kim suikast düzenler, hem de aynı anda ABD destekli ateşkes maddeleri görüşülüyorken?”

Siyonist rejime ait bu medya organı, saldırının İsrailli esirlerle ilgili hassas müzakerelere katılan tarafları hedef aldığını, Katar’ın da 7 Ekim 2023’teki savaşın başından bu yana bu dosyada en önemli arabuluculardan biri olduğunu vurguladı.

Haaretz, Netanyahu'nun politikalarını sert şekilde eleştirerek, bu operasyonun esir takası anlaşmalarını sabote etme ve kendi siyasi ve askeri başarısızlıklarını halktan gizleme çabalarının bir parçası olduğunu yazdı.

Haberde, İsrail’in bazı üst düzey güvenlik yetkililerinin bu saldırıya karşı çıktığı, ancak buna rağmen operasyonun gerçekleştirildiği ve bunun da Tel Aviv'in siyasi ve güvenlik karar mekanizmasının çöktüğünü gösterdiği belirtildi.

Gazete ayrıca, bu operasyonun sonuçlarının Avrupa tarafından İsrail'e yaptırımlar uygulanmasına, İsraillilerin seyahat özgürlüklerinin kısıtlanmasına ve İsrail’in iç güvenliğinin zayıflamasına yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Haaretz, haberinin sonunda Doha’daki olayın bir son değil, sadece başlangıç olabileceğini ifade ederek, İstanbul veya Kahire gibi başkentlerde de benzer saldırıların yaşanabileceği uyarısında bulundu. Zira Tel Aviv’in stratejik bir vizyondan yoksun olduğu ve sadece askeri gücüne dayandığı vurgulandı.