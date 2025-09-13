Hangi İran Üniversiteleri Yabancı Öğrenci Kabul Ediyor?

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Bilim, edebiyat ve kültürün derin köklerine sahip olan İran, bugün yalnızca turistler için değil, dünyanın dört bir yanından gelen meraklı öğrenciler için de bir ev hâline gelmiştir. Saygın üniversiteleri, çeşitli burs imkânları, dinamik akademik ortamı ve İran halkının misafirperverliği, bu ülkeyi Batı Asya bölgesindeki en cazip eğitim seçeneklerinden biri yapmaktadır. Açıklanan verilere göre şu anda İran üniversitelerinde yaklaşık 35 bin yabancı öğrenci eğitim almaktadır. Bu sayı, devlet üniversiteleri, İslami Azad Üniversitesi, Sağlık Bakanlığı'na bağlı üniversiteler ve diğer yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır. Bu yazımızda Parstoday olarak İran'daki eğitim olanaklarını ve fırsatlarını ele alıyoruz.

Eğitim Fırsatları

İran’da eğitim, burslu ve burssuz olmak üzere iki ana kategoriye ayrılmaktadır. Burslu öğrenciler, ücretsiz eğitim, ücretsiz yurt, sağlık sigortası ve yaşam masrafları yardımı gibi avantajlardan faydalanabilirler. Bu burslar İran’ın büyükelçilikleri, kültürel kurumları, üniversiteler, uluslararası bilimsel anlaşmalar ve İran Bilim Bakanlığı’nın diğer ülkelerle iş birlikleri aracılığıyla sağlanmaktadır.

Burs Türleri

İran'daki burslar üç ana kategoriye ayrılmaktadır:

A Tipi: Ücretsiz eğitim + Ücretsiz yurt + Yaşam masrafları yardımı + Sağlık sigortası

B Tipi: Ücretsiz eğitim + Ücretsiz yurt (yaşam masrafları yardımı yok)

C Tipi: Ücretsiz eğitim (diğer tüm masraflar öğrenciye aittir)

Bu çeşitlilik sayesinde, farklı ekonomik koşullara sahip öğrenciler de İran’da eğitim alma şansı yakalayabiliyor.

İran'ın Önde Gelen Üniversiteleri

Tahran, İran’ın başkenti olarak ülkenin en önemli eğitim merkezidir. Tahran Üniversitesi, İran’ın en eski üniversitelerinden biri olup, Batı Asya'nın en saygın akademik kurumları arasında yer almaktadır. Aynı şekilde Tahran Tıp Bilimleri Üniversitesi, İran’ın ilk tıp eğitim merkezidir ve her yıl birçok yabancı öğrenci kabul etmektedir.

Tahran'daki diğer üniversiteler de yabancı öğrenci kabulünde oldukça aktiftir. Verilere göre, şu anda Tahran üniversitelerinde yaklaşık 1000 yabancı öğrenci eğitim almaktadır. Bu öğrencilerin yaklaşık %66’sı erkek, %34’ü kadındır. Öğrenciler şu ülkelerden gelmektedir: Türkiye, Japonya, Çin, Suriye, Irak, Afganistan, Ermenistan, Pakistan, Moldova, Azerbaycan, Macaristan, Ukrayna, Hollanda, ABD, Avustralya, İngiltere, İtalya, Kanada, Fransa, Bahreyn ve diğer ülkeler.

Tahran’dan sonra ikinci sırada Meşhed şehri ve buradaki Ferdovsi Üniversitesi gelmektedir. Şiraz Üniversitesi ve Gilan Üniversitesi de yabancı öğrenci kabulünde önemli rol oynamaktadır. Ayrıca sadece kız öğrenci kabul eden Tahran’daki Zehra Üniversitesi, bu alanda öncü kurumlar arasındadır. İsfahan Üniversitesi ve diğer şehirlerdeki üniversiteler de yabancı öğrenci sayısını artırmak için yoğun çaba göstermektedir.

Kum Şehri: Dini Eğitim Merkezi

Kum, dünya genelinde İslami ilimlerin önemli merkezlerinden biridir. Bu şehirde çok sayıda medrese, ilahiyat fakültesi ve araştırma merkezi bulunmaktadır. Bu kurumlar; dinler, mezhepler, tarikatlar, dini akımlar, Batı düşüncesi gibi konuları öğretmektedir. Bu bağlamda Kum, İran’ın dini ve ilmi başkenti olarak kabul edilir ve özellikle ilahiyat ve dini konulara ilgi duyan yabancı öğrenciler için önemli bir merkezdir.

Yabancı Öğrenci Kabul Şartları

İran’daki üniversitelere giriş için adayların bazı genel ve özel şartları yerine getirmesi gerekir:

Genel şartlar: Yasal engel bulunmaması, İran temsilcilikleri tarafından onaylanma, bedensel ve ruhsal sağlık belgesi.

Özel şartlar: Geçerli eğitim belgeleri, uygun not ortalaması, üniversite kabul mektubu ve her eğitim seviyesi için belirlenen yaş sınırına uyum.

İran’da önceki eğitim seviyelerini tamamlayan öğrenciler için yaş sınırlaması uygulanmamaktadır.

Farsça Öğrenimi

İran’daki üniversitelerde eğitim dili Farsça olduğu için, yabancı öğrencilerin bu dili öğrenmiş olmaları gerekir. Uluslararası Farsça Öğretim Merkezleri, Fars dili, edebiyatı, sanatı ve İran kültürü üzerine çeşitli eğitim programları sunmaktadır. Bu programlar, öğrencilere sadece dil değil, aynı zamanda zengin bir kültürel deneyim de kazandırmaktadır.