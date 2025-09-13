Salihi: İran ve Rusya Arasındaki İlişkiler, Çok Kutuplu Bir Dünyanın Gerçekleşmesine Zemin Hazırlıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İran Kültür ve İslami İrşad Bakanı Seyyid Abbas Salihi, Rusya Kültür Bakanı'nın daveti üzerine, 11. Uluslararası Birleşik Kültürler Forumu’na katılmak ve kültürel ilişkileri geliştirmek amacıyla bulunduğu St. Petersburg ziyaretinde, 301 yıllık geçmişe sahip St. Petersburg Üniversitesi’ni gezerek üniversitenin yönetim kurulu üyeleriyle bilimsel ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi yolları hakkında görüşmelerde bulundu.

Parstoday’in IRNA’ya dayandırdığı haberine göre, Salihi burada yaptığı açıklamada, çok kutupluluğun sadece siyaset veya askeri alanlarla sınırlı olmadığını, esasen kültürel temellere dayanması gerektiğini vurgulayarak, “Eğer kalkınma sadece ekonomik bir perspektiften ele alınırsa, bunun sonucu tek kutuplu siyasi sistemin egemenliği olur” dedi.

Salihi, İran ile Rusya’nın yalnızca komşu ülkeler olmadığını, aynı zamanda tarih boyunca ortak bir dile ve uyuma sahip olduklarını belirterek, iki ülke arasındaki kültürel ve bilimsel ilişkilerin yüzyıllar öncesine dayandığını ifade etti.İran Kültür Bakanı, Tolstoy’un eserlerinin Tahran Kitap Fuarı’nda gördüğü yoğun ilgiye değinerek, İran ile Rusya arasındaki edebi bağların köklü olduğunu söyledi. Hâfız, Sadi ve Firdevsi gibi İranlı şairlerin eserlerinin Rusya’da büyük ilgi gördüğünü, Puşkin ve Tolstoy gibi yazarların da Fars edebiyatından ilham aldığını dile getirdi.

Ayrıca Dostoyevski ve Çehov gibi Rus edebiyatının önemli isimlerinin eserlerinin İran’da özel bir yere sahip olduğunu belirtti.

Salihi, her gün en az bir Rus tiyatro eserinin İran’da sahnelendiğini ve klasik Rus müziğinin de İran’da geniş bir hayran kitlesine sahip olduğunu söyledi. Rus sinemasının İran halkı için her zaman çekici olduğunu ve iki ülke arasında kültürel alışverişte önemli rol oynadığını ifade etti.

İran Kültür Bakanı, Rusya’daki İran Araştırmalarının karşılıklı anlayış için büyük bir fırsat olduğunu belirterek, bu alanda Rus araştırmacılar tarafından 10 binden fazla bilimsel eser yayımlandığını ve bu çalışmaların ikili kültürel ilişkilerin odak noktası haline getirilmesi gerektiğini söyledi.

Ayrıca Salihi, İran ile Rusya arasındaki ortak mirasın korunmasının önemine dikkat çekerek, St. Petersburg ile İsfahan şehirlerinin kardeş şehir olduğunu hatırlattı ve “İki ülke arasındaki kültürel ilişkilerde, gelecek nesiller için güçlü ve köklü bir dostluk ve dayanışma ağacı oluşmalıdır” dedi.