Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- TRT Haber'e göre, İstanbul'da bazı STK'lar tarafından düzenlenen ve üç gün sürecek kampanya dolayısıyla Gastronomi Sokağı, Türk ve Filistin bayraklarıyla süslenirken ve "Gazze" temalı fotoğraf sergisi açıldı. Sokak sanatçıları müzik yaparken ressamlar Gazze için tuvallerini boyadı.

Kampanya kapsamında burada düzenlenen basın açıklamasında STK'lar adına konuşan Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal, Gazze'de insanlığa karşı suç işlendiğini belirterek uluslararası toplumun sessizliğinin bu trajediyi daha da derinleştirdiğini söyledi.

Üsküdar esnafının Gazze'de yaşanan insanlık dramına sessiz kalmayarak "Üsküdar'dan Gazze'ye Gönül Köprüsü" çağrısıyla örnek bir dayanışma kampanyasına imza attığını dile getiren Özdal, "Esnaflarımız bir günlük kazançlarını Gazze'ye bağışlayarak hem manevi bir sorumluluk üstleniyor hem de toplumsal farkındalık oluşturuyor. Birlik ruhuyla hareket eden Üsküdarlı esnaflarımız, bu girişimin Türkiye geneline yayılarak daha büyük bir yardım seferberliğine dönüşmesini amaçlıyor. Bugün başta Gastronomi Sokağı esnafı olmak üzere Üsküdar genelinde 100'den fazla esnafımız bir günlük kazancını Gazze için bağışlayacak." diye konuştu.

Özdal, kampanya kapsamında cumartesi ve pazar günleri Valide-i Cedid Camisi'nin avlusunda Gazze yararına Hayır Çarşısı kurulacağını aktararak bu organizasyona katılmaları için vatandaşları davet etti.