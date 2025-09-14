İsrail medyası: HTŞ ile güvenlik anlaşmasının imzalanma ihtimali azalıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsrail televizyonu i24NEWS, İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ile Suriye'deki Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) rejiminin sözde 'dışişleri bakanı' Esad Şeybani arasında ABD ve Paris’te defalarca görüşme yapılmasına rağmen, İsrail ile HTŞ arasında yakın gelecekte bir güvenlik anlaşmasının imzalanma ihtimalinin giderek azaldığını bildirdi.

Görüşmelerde ilerlemenin yavaş seyrettiğini aktaran kaynaklar, ABD Başkanı Donald Trump’ın yoğun müdahalesine rağmen müzakerelerin hâlâ “olgunlaşmadığını” belirtti.

İsrailli bir diplomatik yetkili, Amerikalıların umduğu gibi iki hafta içinde düzenlenecek BM Genel Kurulu toplantısında anlaşmanın imzalanmasının olası olmadığını vurguladı.

Yetkili ayrıca, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun HTŞ lideri Colani ile New York’ta yapacağı görüşmenin de “şu anda gündemde olmadığını” kaydetti.

İsrail kaynaklarına göre, güvenlik anlaşmasının sivil bir çözüme zemin hazırlaması bekleniyordu.

Ancak karşılaşılan zorluklara rağmen, iki taraf arasındaki temaslar hâlâ devam ediyor.

Haaretz gazetesi, daha önce bilgili kaynaklara dayanarak, Dermer-Şeybani görüşmesinde masadaki temel maddelerden birinin, “Güney Suriye’de Hizbullah, İran güçleri veya İsrail’e düşman olarak görülen herhangi bir oluşumun varlığının engellenmesi” olduğunu bildirmişti.