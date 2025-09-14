İngiliz Analist: Trump, Kendini Büyük Gören Bir Deli

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Guardian gazetesi analisti Simon Tisdall, Donald Trump’ın Gazze ve Ukrayna savaşlarını çözme iddialarını eleştirerek, Trump’ın taçsız bir dünya kralı ve büyük bir savaş ve barış hakemi gibi poz vererek, ABD’nin hegemonya hayallerini gerçeğe dönüştürmeye çalıştığını yazdı.

Tisdall şunları vurguladı: Böyle kendini büyük gören bir yanılsamaya kapılan Trump, başkanlık görevine başlamadan önce, Ukrayna ve Gazze’deki çatışmaları hızlıca sona erdireceğine söz vermişti. Belki de kibir ve gururdan dolayı gerçekten yapabileceğine inanıyordu. Ancak sekiz ay sonra tam tersi oldu. Her iki kriz de büyüyüp şiddetleniyor.

Analiste göre Trump, Gazze ve Ukrayna’daki savaşların sona ermesini kolaylaştırmak yerine, barışın önündeki en büyük engel haline geldi. Hesapsız müdahaleleri, gösterişi ve taraf tutması durumu daha kötü hale getiriyor ve her iki çatışmanın süresini uzatıyor.

Tisdall, Trump’ın balonunun patladığını ve blöflerinin ortaya çıktığını belirterek, ABD’de hiçbir başka başkanın Trump kadar kendini güçlü bir lider olarak göstermeye çalışmadığını, ancak gerektiğinde kötü bir şekilde başarısız olduğunu söyledi.

Bu İngiliz analiste göre Trump’ın yaptığı işlerin çoğuyasadışı yürütme kararları çıkarmak, üst düzey yetkilileri görevden almak, komşulara ve savunmasız göçmenlere zorbalık yapmak, askerleri ABD şehirlerinin sokaklarına gönderme emri vermek, bağımsız yargıçlar ve medyayla çatışmak Trump’ın güçlü imajını güçlendirmek için, ama gerçek çok farklı. Trump, sert ve teslim olmayan muhaliflerle karşılaştığında, yumuşak hedeflerle değil, teslim oluyor ve geri çekiliyor.

Öte yandan, Lübnan-Amerikalı analist Mohamad Bazzi Guardian’da yayımlanan analizinde, İsrail rejiminin Katar’a yönelik son saldırılarının, Washington’un müttefiklerini koruma sözü veren ABD Başkanı’nın vaatlerinin değersizliğini gösterdiğini yazdı.

Bazzi, Trump’ın Katar ziyareti sırasında ülkeyi koruma sözlerini hatırlatarak şunları yazdı: “Ancak sonuçta, Trump’ın Katar’ı koruma konusunda verdiği coşkulu sözler dahil hiçbiri, İsrail’in bu Arap ülkesine saldırmasını engelleyemedi. İsrail, Gazze için yeni bir ateşkes önerisini görüşmek üzere bir araya gelen Hamas liderlerini hedef alan küstah bir hava saldırısı gerçekleştirdi.”