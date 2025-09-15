Trump'tan Washington'da olağanüstü hal ilan etme tehdidi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, başkent Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser'ın, yerel polisin Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Kurumu ile işbirliği yapmayacağını açıklamasının ardından kentte ulusal olağanüstü hal ilan edeceğini bildirdi.

Trump, gerekirse Washington'ı doğrudan federal yönetime bağlayarak "federal şehir" statüsüne geçireceği tehdidinde bulundu.

İki taraf arasındaki ihtilaf, ABD'de yasa dışı olarak bulunan veya ülkeye bu yollarla giren kişiler hakkındaki bilgilerin paylaşılması etrafında şekilleniyor.

Trump, polisin Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Kurumu (ICE) ile işbirliği yapmamasının suçun yeniden tırmanışa geçmesine yol açacağını savundu.

"Gerekirse federal asayişi dayatacağım"

Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Washington DC sakinleri ve işletmeleri, endişelenmeyin, ben sizinleyim ve bunun olmasına izin vermeyeceğim. Ulusal olağanüstü hal ilan edeceğim ve gerekirse federal asayişi dayatacağım," ifadelerini kullandı.

Bu ay başkentte, Ulusal Muhafızların görevlendirilmesine karşı geniş çaplı protestolar düzenlenmişti. Trump, ağustos ayında "şehri saran bir veba" olarak nitelendirdiği suç olaylarına karşı kanun ve düzeni yeniden tesis etmek amacıyla Ulusal Muhafızları devreye sokmuştu.

Doğrudan federal bir güç olarak görev yapan Ulusal Muhafızlara bağlı 2 binden fazla asker, halihazırda başkent sokaklarında devriye geziyor.

Trump, "radikal solcu Demokratların" Belediye Başkanı Bowser'a Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Kurumu ile işbirliğini engellemesi için baskı yaptığını iddia etti.

Trump, yönetiminin yasaları uygulama konusunda taviz vermeyeceğini de vurguladı.

Öte yandan Bowser, daha önce federal kolluk kuvvetlerinin takviye edilmesini övmüş ve bu sayede suç oranlarında kayda değer bir düşüş yaşandığını belirtmişti.

Bowser'ın yakın zamanda federal kolluk kuvvetleriyle koordinasyonu öngören yeni bir kararname imzaladığı da biliniyor.