İsrailli subayın Yemen'e girişini kimler kolaylaştırdı?

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Yemen haber ajansı YNP yazarı İbrahim el-Kanas’ın aktardığına göre, eski bir İsrail istihbarat görevlisi, gazeteci kimliği altında Güney Yemen’e sızdı.

Yerel partilerin koruması ve doğrudan Birleşik Arap Emirlikleri’nin desteğiyle gerçekleşen bu giriş, yalnızca basit bir ziyaret değil; meşru hükümetin kontrolündeki bölgelerdeki güvenlik açıklarını ve siyasi yapının zaaflarını ortaya koyan hedefli bir istihbarat operasyonuydu.

''Jonathan Spyer, kimlik bilgilerinin de gösterdiği üzere sıradan bir gazeteci değil.'' diyen el-Kanas, Spyer'ın İsrail ordusunda yedek subaylık yaptığını, Batı Asya üzerine uzmanlaşmış bir araştırmacı olduğunu açıkladı.

Daha önce İsrail ordusunun istihbarat birimlerinde görev alan Spyer, Kudüs Kamu İşleri ve Devlet Merkezi’nde de çalıştı.

Jerusalem Post’a düzenli yazılar yazan Spyer, ayrıca Batılı karar alma çevreleriyle bağlantılı İngiliz Henry Jackson Merkezi’nin üyesi ve İsrail güvenlik teşkilatlarının gayriresmî danışmanları arasında yer aldı.

Spyer, uzun süredir istihbarat çevreleriyle iç içe

Spyer, Irak, Suriye ve Lübnan gibi ülkelere sahte kimliklerle defalarca giriş yaptı.

Ardından BAE ve Güney Geçiş Konseyi üzerinden Yemen’e ulaştı.

2024-2025 yıllarında Aden, Lahc, el-Dihale ve Şabva’yı ziyaret ederek, yerel liderler, savaşçılar ve yetkililerle görüşmeler yaptı ve güvenlik durumuna dair gözlemlerini aktardı.

Ziyaretleri sırasında kimi zaman “göreceli istikrarı” övdü, kimi zaman ise bölgedeki militarizasyonu “karmaşık” olarak nitelendirdi.

Özellikle Şabva için, burayı “BAE açısından stratejik önemde ve Abyan’a kıyasla daha güvenli” bir bölge olarak değerlendirdi ve Şabva Savunma Kuvvetleri’ni yerel güçler için örnek model olarak öne çıkardı.

İsrail’in Yemen’deki nüfuz hamlesi tespit edildi

Spyer’in raporları, çoğu zaman bir gazetecilik ürününden çok istihbarat değerlendirmesi niteliği taşırken ziyaretleri de İsrail’in bölgeye sızmak için kullandığı yeni yöntemlerin işaretiydi.

Batı ve İsrail merkezli platformlarda yayımladığı yazılarda, Güney Yemen’de İran etkisine karşı güvenilir ittifakların kurulduğunu, BAE’nin meşru hükümete paralel silahlı yapılar inşa ettiğini ve bu durumun bölgesel nüfuz için yeni bir geçit oluşturduğunu savundu.

El-Kanas, bir İsrailli subayın Yemen’in en hassas bölgelerine girip serbestçe dolaşmasnıı, saha komutanlarıyla görüşüp ardından istihbarat raporları yayımlamasını, 'basit bir ziyaret değil; doğrudan bir siyasi ve güvenlik skandalı' olarak değerlendiriyor.

Özellikle Şabva’da bu kişinin hareketlerini kolaylaştıran yerel güçler, ilan edilmemiş bir işbirliğine işaret ediyor. Buna rağmen Güney Geçiş Konseyi sessiz kalmayı tercih ediyor. Oysa ülkeye giren kişi, Arap topraklarını işgal eden, Gazze’de sivilleri katleden ve Yemen’de bombalar yağdıran bir oluşumun temsilcisi.

Yemen halkı haklı olarak şu soruları soruyor: Spyer’in ülkeye girişini kim sağladı? Ona kim eşlik etti? Görüşmelerini kim organize etti? Ve neden hiçbir resmi makam açıklama yapmadı?

Bu soruların yanıtı kısmen BAE’nin normalleşme politikalarında yatıyor. Abu Dabi, işgalcilerle geliştirdiği ilişkilerle güneyi İsrail’e açıyor ve sahada güvenilir müttefikler edinmeye çalışıyor. Bu durum, Yemen’in kapılarının istihbarat operasyonlarına ardına kadar açılması demek.

El-Kanas'ın haberi şu sözlerle sonlanıyor:

''Jonathan Spyer’ın ziyareti, yalnızca bir gazetecilik faaliyeti değil; Güney Yemen’de bazı güçlerin ulusal standartlarını kaybettiğini gösteren “yumuşak” bir istihbarat operasyonu. İsrail nüfuzunun Yemen’in derinliklerine sızması, Yemen kimliği için doğrudan bir tehdit. Bu, Filistinli ve Yemenli kanı pahasına işgalciyle kurulan utanç verici bir ittifakın tablosudur.Normalleşme ve işbirliğinin lekesi silinmeyecek. İsrail işgali, gazetecilik ya da akademik raporlarla aklanamayacak. Yemen halkı, işbirlikçileri nasıl reddediyorsa, işgalin tüm araçlarını da hangi maskeyi takarlarsa taksınlar ifşa etmeye devam edecek.''