Hizbullah, 72 gün boyunca İsrail'de nereleri vurdu?

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Lübnan İslam Direnişi – Hizbullah, Uli'l-Bas Muharebesi sırasında İsrail rejimine ait onlarca askeri hedefi, yerleşim bölgesini ve şehri vurdu.

Yapılan açıklamaya göre, muharebenin 72 günü boyunca günde ortalama 23 operasyon düzenlendi.

Toplamda bin 666 askeri operasyon gerçekleştirildi; bu saldırılarda 130’dan fazla İsrailli öldü, bin 250’den fazlası ise yaralandı.

Direniş güçleri, 420 askeri nokta, 211 üs, 147 sınır hattı ve çok sayıda yerleşimi hedef alan 540 topçu saldırısı düzenledi.

Ayrıca 31 kara saldırısını püskürttü. 142 şehri kapsayan 111 operasyon yürütüldü; askeri kışlalar, 35 İHA ve 29 sızma girişimi etkisiz hale getirildi.

Sadece 60 gün içinde bin 285 roket saldırısı, 93 topçu atışı, 166 hava saldırısı, 86 güdümlü füze operasyonu, 34 hava savunma müdahalesi, 16 keskin nişancı ve makineli tüfek saldırısı, 11 mühendislik operasyonu ve 11 doğrudan silahlı eylem gerçekleştirildi.

Hizbullah, İsrail ordusunun ağır kayıplar verdiğini açıkladı. 76 askeri araç, 55 komuta merkezi, 32 topçu mevzisi, 17 fabrika ve bölük, 14 eğitim kampı, 10 hava üssü, 9 İHA, 8 sığınak ve tahkimat, 4 askeri depo, 1 atölye ve 2 teknik ekipman imha edildi.

İsrail tarafında 100’den fazla yerleşim boşaltıldı, 300 binden fazla yerleşimci tahliye edildi. Boşaltılan alan 30 kilometrelik bir yarıçapı kapsarken, saldırıların etkisi 150 kilometre derinliğe ulaştı.

Füzelerin vurduğu başlıca hedefler şunlardı:

Naftali Askeri Üssü

Atlit Deniz Üssü

Glilot Kampları

Nimra Üssü

Dado Üssü

Hayfa kenti

Safed kenti

Misga’am, Sa’sa, el-Basa, el-Menara, Yiron, Hanita, Metula, Şilomi, Karmiyel, Hatzor HaGlilit, Kefar Sold, Kiryat Şimona, Beyt Hillel, Kefar Yifal, Şomera, Yiftah, Tsiphon, Kefar Viradim, Ayelet Hashahar, Yesod HaMa’ala, Natua, Metzova, Neot Mordehay, Beriya, Bar Yohay, Gorn, Lyman, Hagoşrim, Kefar Blum, Yekneam Illit, Gornot Hagalil, Hosn, Ja’aton, Ein Yaakov, Amir, Capri, Meron ve birçok başka yerleşim.

Zofolon, Krayot, Herzliya, Sezariye, Hadera, Afula, Akka, Nahariya, Aşkelon, Tel Aviv bölgeleri.

Raghavim, Eyn Şemer, Elyakim, Tel Hayim, Ravya, Amiyad, Avital, Hahotrim, Kirya, Tira Carmel, Neşer, Hatzor, Nefah, el-Foran, Mişmar Karmel, Beyt Lid, Miron, Palmaşim (BHA 30), Şraga, Bello, Nahal Sorek gibi askeri üsler ve kamplar.

Stella Maris Deniz Üssü (Hayfa), Aşdod Deniz Üssü.

TAAS ve IWI gibi askeri sanayi tesisleri, Malam ve Udifat fabrikaları.