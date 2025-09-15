Lübnan'da İsrail'e casusluk yapan Filistinli yakalandı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Lübnan güvenlik güçleri, İsrail'le işbirliği yaptığı şüphesiyle Filistin Ulusal Güvenlik Güçleri mensubu V.A. isimli kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre şüpheli, ikamet ettiği Na'ıme bölgesinde yakalandı. V.A.'nın, Sur kentindeki Burc eş-Şimali Mülteci Kampı’nda görevli olduğu öğrenildi.

Operasyonun, Filistin Ulusal Güvenlik Komutanlığı ile yapılan koordinasyon neticesinde gerçekleştirildiği bildirildi.

Evinde 400 bin dolar nakit para bulundu

Gözaltı kararının ardından şüphelinin evine düzenlenen baskında yaklaşık 400 bin dolar nakit para ele geçirildi. Aramalarda ayrıca çok sayıda iletişim cihazı ve bilgisayara da el konuldu.

Suikastlara zemin hazırlayan bilgileri sızdırdığını itiraf etti

Soruşturmaya yakın kaynaklar, şüphelinin İsrail ile temas kurduğunu itiraf ettiğini belirtti.

İddialara göre V.A., bu temaslar sonucunda Sur ve çevresinde düzenlenen bazı hava saldırıları ile suikastlara zemin hazırlayan bilgiler sağladı.

Aynı kaynaklar, V.A.'nın ifadelerinde tamamı Filistin Ulusal Güvenlik Güçleri mensuplarından oluşan sekiz kişilik bir şebekenin parçası olduğunu söylediğini aktardı.

Bu kişilerden altısının Burc eş-Şimali, ikisinin ise Bas Kampı’nda görev yaptığı, ancak henüz başka bir gözaltı işlemi yapılmadığı kaydedildi.