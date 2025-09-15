Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA-Amerika Birleşik Devletleri’nin en önemli eylemlerinden biri, biyolojik ve kimyasal silahların kullanımı ve Doğu Asya’nın çeşitli bölgelerinde biyolojik deneyler yapmasıdır. Bu uygulamalar insan hayatı ve çevre üzerinde ciddi olumsuz etkiler bırakmıştır. Bu bağlamda, bazı önemli olaylar şunlardır:

Amerika’nın Doğu Asya’da Yaptığı Biyolojik Deneyler

1940 ve 1950’li yıllarda, Amerika Birleşik Devletleri biyolojik silahları test etmek için, özellikle Çin ve Kore’de, veba ve diğer bulaşıcı hastalıklar dahil olmak üzere çeşitli biyolojik deneyler gerçekleştirdi. Bu konudaki önemli örneklerden biri, Çin ve Kore’nin bazı bölgelerinde biyolojik deneyler adı altında yürütülen operasyonlardır. Tarihi raporlar ve belgeler, bu bölgelerde Amerika’nın dolaylı olarak veba ve bazı diğer hastalıkların yayılmasından sorumlu olduğunu göstermektedir. Bu faaliyetlerin çoğu gizli askeri deneyler kapsamında yapılmış ve amaçları biyolojik ve kimyasal silahların insan nüfusu ve ekonomik altyapılar üzerindeki etkilerini değerlendirmekti. Amerika’nın Güney Kore ve Çin’in kuzeydoğusunda işlediği bu korkunç suçlardan biri, insanlara ve tarım arazilerine büyük miktarda bakteri, böcek, tüy, çürümüş hayvan ve balık parçalarını salmasıdır. Bu eylem, veba, şarbon, ensefalit gibi hastalıkların yayılmasına ve bu ülkelerde hızlı ve geniş çapta ölümlere neden olmuştur. Bu suçların etkileri, Doğu Asya ülkelerinde genetik hastalıklarla doğan bebeklerin varlığıyla hala devam etmektedir. Bu deneyler bazen açıkça bazen de gizli testler şeklinde yapılmıştır. Deneylerde bazı hastalıklar kasıtlı olarak insan ve hayvan topluluklarına yayılmış ve bunların ekosistem ve çeşitli milletlerin savunma güçleri üzerindeki etkileri incelenmiştir.

Vietnam Savaşı’nda Biyolojik Silahların Kullanımı

1955–1975 yılları arasındaki Vietnam Savaşı’nda, Amerika, doğal kaynakları yok etmek, düşman kuvvetlerini zayıflatmak ve sivillere zarar vermek amacıyla biyolojik ve kimyasal silahlar kullanmakla suçlanmıştır. En bilinen eylemlerden biri "Turuncu Madde" (Agent Orange) adlı kimyasalın kullanımıdır. Bu madde, dioksin (Dioxin) içermekte olup savaş bölgelerinde yaygın olarak kullanılmış ve insan sağlığı, özellikle sonraki nesiller üzerinde yıkıcı etkiler bırakmıştır. Bu biyolojik madde doğrudan kıtlık ya da hastalık salgınlarına yol açmasa da, çevresel ve sağlık açısından çok geniş kapsamlı etkileri olmuştur.

Sağlık ve Çevre Üzerindeki Uzun Vadeli Etkiler

Doğu Asya’da, özellikle Çin, Kore ve Vietnam’da biyolojik ve kimyasal silahların kullanımı çevre ve insan nüfusu üzerinde yıkıcı ve uzun süreli etkiler yaratmıştır. Veba, kolera, sıtma ve solunum yolu hastalıkları gibi hastalıklar bu bölgelerde yayılmış ve milyonlarca insanın hayatını tehlikeye atmıştır. Bu hastalıklar sadece insanların yaşamını tehdit etmekle kalmamış, aynı zamanda sonraki nesiller için de zararlı etkiler bırakmıştır.

Vietnam özelinde, savaş sonrasına kadar milyonlarca insan kimyasal ve biyolojik etkenlerin neden olduğu sağlık sorunlarıyla mücadele etmiştir. Birçok insan cilt hastalıkları, kanser ve doğuştan gelen bozukluklarla karşılaşmıştır. Ayrıca çevre ağır şekilde zarar görmüş, ormanlar ve tarım alanları yok olmuştur.

Sonuç

Amerika’nın Doğu Asya’daki suçları, özellikle biyolojik ve kimyasal silahların kullanımı, insan sağlığı ve çevre üzerinde derin ve geniş kapsamlı etkiler yaratmıştır. Veba ve diğer ölümcül hastalıkların kasıtlı ya da dolaylı olarak yayılması, özellikle Vietnam Savaşı’nda, bu silahların sadece ani zararlar değil, aynı zamanda gelecek nesiller için de uzun vadeli sonuçlar doğurduğunu göstermektedir. Bu olayların uluslararası düzeyde daha şeffaf şekilde incelenmesi ve bu tür insanlık dışı eylemleri gerçekleştiren ülkelerin daha fazla sorumluluk alması gerekmektedir.