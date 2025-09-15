Siyonist Rejim, ABD İle Yakın İlişkileri Olan Ülkelere Bile Saldırmaktan Çekinmiyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- General Şerif, Siyonist rejimin Katar’a yönelik son saldırısına cevaben şunları söyledi: ‘Siyonistler hiçbir sınıra veya uluslararası kural ve düzenlemeye bağlı kalmıyor ve ABD ile yakın ilişkileri olan ülkelere bile saldırmaktan çekinmiyorlar.

Siyonistler, Nil’den Fırat’a uzanan planı hayata geçirmeye kararlı olduklarını göstermek istiyorlar. Bu mesaj, Arap ülkelerinin yöneticilerinin zihnine kazınmalıdır. ABD ve Siyonist rejimin son yıllardaki propagandasının aksine, onların asıl ve daimi düşmanları İran değil, Siyonistlerin kendisidir.

Bu tehditle mücadele için Arap ülkeleri, Siyonist rejimle gizli ticari, ekonomik ve siyasi ilişkilerini kesmeli ve topraklarını ve halklarını korumak için güçlü bir savunma sistemi oluşturmaya yönelmelidir.’

Şerif, ABD savunma sistemlerinin bu saldırıya karşı etkisizliğine değinerek şunları söyledi: ‘Amerika’nın bölgeye konuşlandırdığı tüm teçhizat bu saldırıya hiçbir tepki göstermedi ve tek bir savunma füzesi bile ateşlenmedi. Bu, Siyonist rejim ve ABD’nin aynı cephede olduğunu gösteriyor.’

Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) zirvesinin net ve fiili bir gündem sunmasını umut ettiğini dile getiren General Şerif, “Müslümanlar ve dünya kamuoyu, bu zirvenin nasıl bir karar vereceğini merakla bekliyor. Bu karar, İslam ve Arap ülkelerinin halklarını, onurlarını ve şereflerini savunmaya kararlı olduklarını göstermelidir.” dedi.