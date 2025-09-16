Pakistan Başbakanı: BM İsrail üyeliğini gözden geçirmeli

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif, İsrail’in Birleşmiş Milletler üyeliğinin askıya alınması çağrısında bulunarak, iki devletli çözüm yönünde adım atılması gerektiğini vurguladı.

Acil toplanan Arap-İslam Zirvesi’nde konuşan Şerif, “Kardeş devlet Katar, egemenliğinin açık bir ihlali olan bir saldırıya maruz kalmıştır ve biz bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz” dedi.

Şerif sözlerine, “Katar Devleti ile tam dayanışmamızı ilan ediyoruz; bu saldırı, İsrail’in hâkimiyet hedeflerini yansıtmaktadır” şeklinde devam etti.

Başbakan ayrıca, “Dünya, Gazze Şeridi halkının karşı karşıya kaldığı katliamı izlemeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Konuşmasını, “Pakistan, İsrail’e karşı etkili önlemler almak üzere bir Arap-İslam görev gücünün kurulmasını desteklemektedir” sözleriyle tamamladı.

Şerif, 9 Eylül’de Doha’ya yönelik İsrail saldırısının ardından taziyelerini iletmek üzere geçen Perşembe Katar’a dayanışma ziyareti gerçekleştirdi.