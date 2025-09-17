İsrail yedek askerlerin görev süresini uzattı

Bar-Kalifa, son dönemde artan ultra-Ortodoks gösterilerine işaret ederek, güvenlik güçlerinin bu protestolarla meşgul edildiğini belirtti. Ayrıca Ukrayna’nın Uman kentine gidişlerin artmasıyla birlikte gözaltıların da yükseleceğini söyledi.

General, geçmişte muafiyet almış 113 bin yedek askerin görev sürelerinin uzatıldığını bildirerek, deniz kuvvetleri personeli ve gözetleme birimindeki askerlerin serbest bırakılmadığını, bunun yerine görev kaydırması yapıldığını ifade etti.

Bar-Kalifa, ordunun yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere yönelik çeşitli yaptırımlar uygulamayı değerlendirdiğini kaydederek, sürücü belgesi veya avukatlık lisansı gibi izinlerin sorgulanabileceğini dile getirdi. Kendi ifadesiyle, “neden yasaları yerine getirmeyen birine bu tür lisanslar verilsin?” sorusunu gündeme getirdi.

Toplantıda, ordu içindeki maaş artışlarının Yüksek Mahkeme’nin kararı nedeniyle geciktiği, bazı subayların ise erken emeklilik talebinde bulunduğu belirtildi.

Bar-Kalifa, Haredi gençlerin askere alınmasıyla ilgili planlara değinerek, yaklaşık 3 bin kişinin orduya katılımının hedeflendiğini aktardı. Ancak gönderilen 54 bin celbin 24 binden fazlasının gençlere yöneltildiği halde katılımın “düşük” olduğunu kaydetti.

Eski Genelkurmay Başkan Yardımcısı Dan Harel ise Haredi gençlerin “derhal” askere alınmasının zorunlu olduğunu savunarak, aksi halde ordunun mevcut savaş koşullarında “yetersiz” kalacağını ifade etti.

Bar-Kalifa, ayrıca kadınların ve farklı toplumsal grupların askere katılımındaki artışa işaret etti. On yıl önce 500 olan kadın muharip asker sayısının günümüzde 5 bine yükseldiğini, dini kesimlerden orduya katılan kadınların oranının ise yüzde 20’den yüzde 40’a çıktığını belirtti.

“Davar” gazetesine göre, Bar-Kalifa, “Herkes için eşit yükümlülük” ilkesini vurgulayarak, hedefin sadece Haredi gençlerin değil, toplumun farklı kesimlerinin de orduya daha geniş katılımını sağlamak olduğunu ifade etti.