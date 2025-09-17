HTŞ, güney Suriye'de İsrail'in taleplerine boyun eğdi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Suriye'deki Heyet Tahrir eş-Şam (HRŞ) örgütünün sözde hükümetinin 'dışişleri bakanı' Esad Şeybani, ABD Özel Temsilcisi Thomas Barrack ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safedi ile yaptığı toplantıda, Süveyda vilayeti için bir yol haritası hazırlandığını açıkladı.

HTŞ yetkilisi, bunun İsrail’in talepleri doğrultusunda Güney Suriye’den ağır silahların çekilmesini gerektireceğini belirtti.

Amman’daki toplantıda Şeybani'nin Süveyda vilayeti için bir yol haritası hazırlandığını açıklamasının ardından, HTŞ'nin İsrail'e verdiği tavizlerle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Şam’daki bir askeri yetkili, Suriye güçlerinin Güney Suriye’den ağır silahlarını çektiğini ve İsrail’in burayı silahsız bölge haline getirmek istediğini bildirdi.

İsminin açıklanmasını istemeyen yetkili, AFP’ye yaptığı açıklamada operasyonun iki ay önce, Süveyda’daki Dürzi vilayetinde şiddet olaylarının patlak vermesinin ardından başladığını söyledi.

Çatışmalar sırasında İsrail, Şam’daki resmi hükümet binalarını, Süveyda’daki ordu araçlarını ve isyancı gruplara bağlı unsurları bombalamıştı.

Şeybani, üçlü düzenlenen ortak basın toplantısında, anlaşmanın Amman ve Washington tarafından desteklendiğini açıkladı.

Mezhepçi eylemler, cinayetler ve Aleviler ile Dürziler gibi azınlıklara yönelik suçlarla ülkede güvensizliği artıran hükümetin yetkilisi Şeybani, Şam’ın Güney Suriye’de istikrarı yeniden tesis etmeyi, tüm suçluları hesap vermeye zorlamayı ve Süveyda vilayetinde hizmetleri yeniden başlatmayı hedeflediğini iddia etti.

Ancak Şeybani’nin bu açıklamalarına rağmen, kendi alt birimleri olan Tekfirci ve aşırı gruplar, Sahil bölgesinde Alevilere karşı işlenen ağır suçlardan hiçbir şekilde hesap vermeye zorlanmamış veya yargılanmamıştı; buna karşın bir soruşturma komitesi oluşturulmuştu.

Öte yandan, bahsi geçen basın toplantısında Sefadi, İsrail’in Suriye topraklarını bölmek isteyen tek taraf olduğunu ifade etti; ancak Safedi, hazırlanan yol haritasının aynı zamanda İsrail’in güvenlik ihtiyaçlarını da karşıladığını belirtti.

Barrack ise, Lübnan veya Suriye’deki İsrail’in çıkarlarını güvence altına almak dışında bir şey düşünmediğini göstererek Washington’un HTŞ'hyi desteklemeye ve yardım etmeye kararlı olduğunu iddia etti.

Geçen ayın sonunda, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Güney Suriye’yi silahsız bir bölge haline getirmek için rejimin müzakereler yürüttüğünü duyurmuştu.

Netanyahu, son aylarda birkaç kez Tel Aviv’in Süveyda’daki Dürzileri koruyacağını da açıklamıştı.

İsrail, Dürzileri destekleme gerekçesiyle müdahalelerini ve işgallerini meşrulaştırmayı ve nihayetinde Suriye’nin parçalanmasını amaçlıyor.

HTŞ 'bakanlığı' Golan'a ''İsrail toprağı'' dedi

Suriye'nin Dera bölgesinden güney Golan Tepeleri'ne atılan en az iki Grad roketinin ardından İsrail, Suriye'ye misilleme saldırısı başlattı.

İsrail Savaş Bakanı Israel Katz ise Tel Aviv'in Heyet Tahrir eş-Şam örgütünün lideri Colani'yi “İsrail Devleti’ne yönelik her türlü tehdit ve roket ateşinden doğrudan sorumlu tuttuğunu” belirterek, “Tam yanıt yakında gelecek” tehdidinde bulundu.

Daha sonra, HTŞ dışişleri bakanlığı medya ofisi, Golan'ı ''İsrail toprakları'' olarak nitelediği açıklamasında top atışlarının doğruluğunun henüz teyit edilmediğini açıkladı:

‘’Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı medya ofisi, şu ana kadar İsrail topraklarını hedef alan bombardıman haberlerine ilişkin doğru bir bilgiye ulaşılamadığını belirterek, bazı tarafların kendi çıkarları doğrultusunda bölgeyi istikrarsızlaştırmaya çalıştığına dikkat çeker.’’

HTŞ yetkilileri, bugünkü Suriye’nin bölgedeki hiçbir taraf için tehdit oluşturmadığının altını bir kez daha çizdi.

HTŞ ofisinin Golan'ı ''İsrail toprakları'' olarak adlandırması pek çok Suriyeli tarafından eleştirildi.

Eleştirilerin başında Suriye İslami Direniş Cephesi Genel Komutanlığı’nın resmi sözcüsü Ebu'l Kasım'ın açıklaması ve mesajları yer aldı.

Suriye İslami Direniş sözcüsü HTŞ'nin İsrail ile normalleşmeye hazır politikalarına atıfta bulunarak şunları söyledi:

‘’Bugün seslendiğim sapkınlar on dört yıl boyunca özgürlük talep ettikten sonra, bazı kişisel ve ahlaki ayrıcalıklar karşılığında Siyonist varlıkla normalleşmeyi talep eden bir projeye dönüşmüştür. Ne fahişenin tabiatı kadifeden bir cübbe ile değişir ne de sakal şeytanı mücahide dönüştürür.’’

Geçtiğimiz günlerde ABD Temsilciler Meclisi üyesi Marlin Stutzman, Colani’nin İsrail ile “barışa açık” olduğunu belirtirken, Golan Tepeleri konusunda “müzakere ihtimaline de kapı araladığını” söyledi.

“Suriye’nin sınırlarının korunması elzem, ancak Colani, Golan konusunda görüşmeye hazır olduğunu ifade etti. Bu olumlu bir işaret” dedi.