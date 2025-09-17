Taliban: İran’ın direnişi ve Filistin desteği takdire değer

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Kabil’de düzenlenen bir toplantıda Taliban hükümeti Sanayi ve Ticaret Bakanı Nuruddin Azizi, İran’ın İsrail işgaline karşı direnişini övdü ve Filistin halkını desteklemesini “takdire değer bir adım” olarak nitelendirdi.

Tesnim Haber Ajansı Bölge Ofisi’nin aktardığına göre, İran’dan gelen yüksek düzeyli ekonomik heyetin katıldığı toplantıda Azizi, İran’ın İsrail’in saldırılarına karşı sergilediği direniş ve dayanıklılığı için teşekkür etti. Azizi, “İsrail rejimi sürekli olarak İslami ülkeleri hedef almakta ve dünya barışı ile güvenliğini tehdit etmektedir. İran’ın Filistin halkına yönelik desteği, takdir edilmesi gereken bir davranıştır” ifadelerini kullandı.

Daha önce Taliban Hükümeti Başbakan Yardımcısı Abdulgani Baradar da İran’ın İsrail’e karşı 12 günlük zaferini kutlamıştı.

İran-Afganistan Ekonomik İşbirliği

İran heyeti, Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Seyyid Muhammed Atabek başkanlığında Kabil’e gelerek Afganistan hükümetiyle ekonomik ve ticari işbirliğini geliştirme yollarını görüştü. Taraflar özellikle madencilik ve altyapı projelerinde iki ülke arasında işbirliğini artırmayı hedefliyor.

Afganistan’ın değerli taşlar, baz metaller ve çeşitli mineral kaynaklar açısından zengin potansiyeli, bölgenin ekonomik kalkınmasında önemli rol oynayabilir. Bu işbirliği, İran’ın teknik ve bilimsel uzmanlığından faydalanılarak, bölgesel kalkınmayı desteklemeyi amaçlıyor.