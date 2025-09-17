İran, “Rahmet Esintisi” kampanyasıyla sağlık turizmini tanıtıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran, uluslararası düzeyde kaliteli ve uygun maliyetli sağlık hizmetlerini tanıtmayı amaçlayan “Rahmet Esintisi” kampanyasını başlattı. Kampanya, sağlık turizmi alanında insani bir girişim olarak dikkat çekiyor.

İslami Ülkeler Sağlık Turizmini Geliştirme Merkezi Genel Sekreteri Macid Zangu, kampanyanın başlaması dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında, programın gelecek yıl Rebiülevvel ayında düzenleneceğini açıkladı. Zangu, İran’ın tıbbi ve tedavi alanındaki köklü geçmişi, yetkin doktorları ve sağlık personeli ile zengin insani kültürünün, ülkeyi dünya çapında sağlık hizmetlerini geliştirmek için eşsiz bir kapasiteye sahip kıldığını vurguladı.

Zangu, kampanyanın önemine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Gelecek yıl Rebiülevvel ayında düzenlenecek bu kampanya, İran’daki tedavi yeteneklerini ve uygun fiyatlı sağlık hizmetlerini, çeşitli ülkelerden gelen hastalara daha geniş şekilde tanıtmak için değerli bir fırsat sunmaktadır.”

Kampanya kapsamında hastaneler, tedavi merkezleri, doktorlar, sağlık turizmi şirketleri ile kamu ve sivil toplum kuruluşları iş birliği yapacak. Ana hedef, sağlık diplomasisini güçlendirmek ve İran’ın tedavi kapasitelerini uluslararası alanda daha etkin bir şekilde tanıtmak olarak belirlendi.