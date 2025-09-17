Lübnanlı Sünni lider: Hizbullah’ın silahı ulusal güvencedir

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Lübnan Müslüman Alimler Cemiyeti Mütevelli Heyeti Başkanı Şeyh Gazî Hanîne, Tesnim Haber Ajansı’na verdiği demeçte, Hizbullah’ın silahının yalnızca Şii bir silah olmadığını, aksine ulusal bir silah olduğunu ve Lübnan’ın korunmasının, onurunun ve şerefinin teminatı olduğunu vurguladı.

Hanîne, İslami birliğin gerçekleşmesinin Allah’ın emri olduğunu belirterek, ümmetin bir arada olması, takva ve iyilikte iş birliği yapması gerektiğini hatırlattı. Kur’an’dan ayetler sunarak birliğin dini bir görev olduğunu ve fitne, ihtilaf ve bölünmeye karşı durulması gerektiğini kaydetti. Hanîne, Batı’nın projelerinin milletlerin kaderi üzerinde hakimiyet kurma amaçlı olduğunu söyledi ve Müslümanların yekpare bir duruş sergilemesi gerektiğini vurguladı. Örgütlerin ve İslami kurumların karar süreçlerinin dış müdahaleler, özellikle ABD etkisi altında olduğuna dikkat çekti. Arap Ligi’ni işlevsiz buldu ve Gazze’de yaşananların soykırım riski taşıdığını belirtti.

Hanîne, umutlarını Allah’a bağladıklarını ve Kur’an’ın savunma hakkını meşru kıldığını hatırlatarak, Filistin halkının direnişinin tamamen meşru olduğunu ifade etti. Bugünkü koşullarda ümmetin kararlı bir duruş ve birlik içinde olmasına şiddetle ihtiyaç olduğunu söyledi. Ayrıca, Hizbullah’ın direniş silahının Lübnan’da geniş tabanlı destek bulduğunu belirtti. Tarafsız bir anket yapılsa bile tüm kesimler arasında direniş silahını destekleyen çoğunluğun çıkacağını savundu.

Hanîne, dış garantilere güvenilmemesi gerektiğini vurguladı. ABD, Fransa ve bazı Arap ülkelerinin garantilerinin daha önce defalarca başarısız olduğunu hatırlatarak, direnişin silahının Lübnan’ın onuru, şerefi, varlığı ve yaşamı için vazgeçilmez olduğunu ve asla terk edilemeyeceğini söyledi.