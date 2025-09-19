Suriye Ulusal Bloku’ndan "Süveyda Yol Haritası"na Sert Tepki: Amerikan Vesayeti Girişimi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Suriye Ulusal Bloku, uzun süredir bölgedeki sivil muhalefetin öncüsü olarak HTŞ rejimine karşı alternatif bir siyasi yapılanma oluşturmayı hedefliyordu. Ancak son dönemde HTŞ, ABD ve Ürdün başkentinde Amman arasında imzalanan “Süveyda Yol Haritası” adı verilen anlaşma, Blok tarafından tepkiyle karşılandı. Kuruluşun yaptığı resmi açıklamada, bu haritanın Suriye’nin egemenliğini zedeleyen, dış güçlerin müdahalesini pekiştiren ve ülkeye “Amerikan vesayeti” dayatmayı amaçlayan bir adım olarak görüldüğüne dikkat çekildi.

Blok yetkilileri, anlaşmanın Suriye halkının kendi kaderini tayin hakkına karşı doğrudan bir tehdit anlamına geldiğini belirterek, İsrail, ABD ve bölgesel aktörlerin bu tarz girişimlerle ülkeyi bölmeye ve kontrol altında tutmaya çalıştığını savundu. Ayrıca, sahada yürütülen diplomatik süreçlerin yerel halkın iradesinden kopuk şekilde yürütülmesinin barış ve istikrarı sağlamaktan uzak olduğunu dile getirdiler.

Washington ve Amman’ın Suriye’deki stratejik konumlarını sağlamlaştırmayı hedefleyen bu haritanın, bölgedeki güç dengelerini değiştirme amacı taşıdığı yorumları yapılıyor. Suriye Ulusal Bloku, Suriye’nin kuzeyinde ve güneyinde artan yabancı askeri ve siyasi etkilerin sonlandırılması gerektiğini vurgularken, bu tür dış müdahalelerle oluşacak yapay yönetimlerin kabul görmeyeceği mesajını verdi.

Sonuç olarak, “Süveyda Yol Haritası” adlı anlaşma, Suriye’de bağımsızlık ve egemenlik mücadelesi veren muhalif unsurlar tarafından reddedilerek, bölgedeki uluslararası ve bölgesel aktörlerin politikalarının yeni bir kriz kaynağı haline geldiğini gösteriyor. Bu gelişme, Suriye’nin geleceğine dair müzakerelerde gerilimlerin artacağının da habercisi niteliğinde.