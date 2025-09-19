ABD ve İsrail’in kuşatma planına karşı jeopolitik cevap

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran, yüzyıllardır medeniyetlerin geçiş yolu olmuş bir ülke olarak bugün yeni bir küresel hesaplaşmanın merkezinde yer alıyor. Batı’nın özellikle ABD ve Siyonist rejimin uyguladığı yaptırımlar, İran’ın jeopolitik potansiyelini sınırlamaya çalışsa da, Asya merkezli yükselen güçlerin oluşturduğu yeni koridorlar İran’a tarihi fırsatlar sunuyor. Bu fırsatlar, doğru değerlendirildiği takdirde İran’ı yalnızca bölgesel değil küresel bir lojistik ve enerji merkezi haline getirebilir.

Kuzey ve doğuda, Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru (INSTC), Moskova-Tahran-Yeni Delhi hattında Avrupa’yı Hint Okyanusu’na en kısa ve en ucuz yoldan bağlayan stratejik damar olarak öne çıkıyor. Bu koridor, İran için sadece transit bir yol değil, aynı zamanda ABD’nin petrol merkezli yaptırımlarına alternatif üretim, istihdam ve diplomasi aracıdır. İran’ın merkezde olduğu bu işbirliği, Batı’nın tek taraflı baskı düzenini kırma potansiyeli taşımaktadır.

Ancak Washington ve Tel Aviv’in perde arkasından desteklediği rakip projeler, İran’ın rolünü zayıflatma amacı taşıyor. Çin’in “Kuşak-Yol” girişimi kapsamında Orta Asya ve Kafkasya üzerinden yönlendirdiği Doğu-Batı koridoru, İran’ı devre dışı bırakmaya çalışan bir güzergâh olarak öne çıkıyor. Bu strateji sadece ticari değil, aynı zamanda jeopolitik bir kuşatma planıdır: İran’ın bölgesel etkisini azaltmak ve Siyonist-Amerikan eksenine karşı direnişin stratejik avantajını kırmak.

Enerji ve deniz hatlarında da rekabet sertleşiyor. Güneydeki Çabahar Limanı, İran’ın altın fırsatı ve direnişin stratejik kozu olarak öne çıkıyor. Çabahar, sadece ticari değil aynı zamanda siyasi-askerî dengeyi sağlayacak bir üs konumunda. Buna karşılık, ABD güdümlü TAPI boru hattı (Türkmenistan-Afganistan-Pakistan-Hindistan), İran’ı bypass ederek ülkeyi hem ekonomik hem de diplomatik kozlarından mahrum bırakmayı hedefliyor. Bu tür projeler, aslında ABD ve müttefiklerinin İran’ı bölgesel denklemlerden silme çabasının açık bir parçasıdır.

İran, önünde iki yol görüyor:

İlki, aktif diplomasi ve çok taraflı işbirliğiyle Çin, Rusya ve Hindistan’la ortak altyapı projelerini hayata geçirerek Batı’nın ambargo zincirini kırmak.

İkincisi, gaflet ve iç zaafların devamıyla ABD-İsrail eksenli projelerin tamamlanmasına seyirci kalmak ve küresel lojistik ağdan dışlanmak.

Bugün çevresindeki koridorlar, İran için sadece ekonomi değil aynı zamanda güvenlik ve direnişin geleceği meselesidir. Eğer İran, stratejik hamlelerini hızlandırırsa ABD’nin kuşatma planlarını boşa çıkarabilir ve bölgeyi bağımsız bir geleceğe taşıyabilir.