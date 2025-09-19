İsrail, Lübnan'a Saldırılarını Sürdürerek Güneydeki Baskıyı Artırdı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsrail güçleri, Lübnan’ın güney bölgelerine yönelik düzenlediği hava saldırılarını, iki ülke arasındaki savaşın birinci yıl dönümünde yoğunlaştırdı. Saldırılarda hem sivil yerleşim alanları hem de Lübnan ordusuna ait askeri noktalar hedef alındı. Bölgeden gelen ilk bilgilere göre, saldırılar sivil can kayıplarına ve geniş çaplı maddi hasara yol açtı.

Uzmanlar, bu operasyonların sadece askeri hedeflere yönelik bir saldırıdan öte Lübnan ordusunun bölgedeki kontrolünü zayıflatmayı ve silahsızlandırma baskısını artırmayı amaçlayan siyasi ve stratejik bir hamle olduğunu değerlendiriyor. Lübnan ordusu, özellikle güney sınırlarında Hizbullah gibi silahlı gruplarla mücadelede ön saflarda yer alırken, İsrail’in bu saldırıları orduyu zayıflatma ve bölgedeki dengeyi kendi lehine değiştirme çabası olarak görülüyor.

Saldırılar, uluslararası toplumda yeniden endişe yaratırken, Lübnan hükümeti İsrail’i uluslararası hukuk ihlalleriyle suçladı. Lübnan resmi kaynakları, sivillere yönelik bu tür saldırıların bölgede barış ve istikrarı sağlama çabalarını tehlikeye attığını belirtti.

Öte yandan İsrail yönetimi, operasyonların kendi güvenliğini koruma ve sınır ötesi tehditleri azaltma amaçlı olduğunu savunuyor. Ancak artan hava saldırıları, bölgedeki tansiyonu yükseltirken olası geniş çaplı çatışma riskini de beraberinde getiriyor.

İsrail’in Lübnan’ın güneyine yönelik son hava saldırıları, bölgedeki gerginlikleri derinleştirirken, askeri ve siyasi açıdan yeni krizlere yol açma potansiyeline sahip. Güney Lübnan’da güvenlik ve istikrarın yeniden sağlanması için uluslararası aktörlerin dikkatli müdahalesi kritik önem taşıyor.