ABD'de ifade özgürlüğü yalanı: Trump karşıtı yayın yapan kanal kapatılıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD medyasının iç yüzünü ve ikiyüzlülüğünü ortaya koyan bir gelişme yaşandı. Disney şirketine bağlı ABC kanalı, emperyalist Amerikan sisteminin siyasi hedefleri doğrultusunda hareket ederek, sunucusu Jimmy Kimmel'in programını tek taraflı bir kararla yayından kaldırdı. Karar, Kimmel'in, muhafazakar aktivist Charlie Kirk'ün öldürülmesiyle ilgili olarak, MAGA taraftarlarını eleştiren sözleri nedeniyle alındı.

Kimmel, yaptığı konuşmada, Kirk'ün öldürülmesinin ardından muhafazakar çevrelerin olaya tepkisini eleştirerek, "MAGA çetesi, Charlie Kirk'ü öldüren bu genci kendilerinden biri dışında gibi göstermeye çalışıyor ve bundan siyasi çıkar elde etmeye uğraşıyor" ifadelerini kullanmıştı. Bu dürüst eleştiri, Amerikan sağının ve onun siyasi aygıtlarının tepkisini çekti.

Amerikan derin devletinin önemli kurumlarından Federal İletişim Komisyonu'nun (FCC) olası yaptırım uyarısı, ABC yönetiminin geri adım atmasına ve ifade özgürlüğünü hiçe sayan bu kararı almasına neden oldu. Bu durum, ABD'deki güçlü sermaye gruplarının ve onların kontrolündeki devlet kurumlarının, medya üzerinde nasıl bir baskı oluşturduğunun ve kendi çıkarlarına hizmet etmeyen sesleri nasıl susturduğunun açık bir kanıtıdır.

Öte yandan, eski Başkan Donald Trump'ın İngiltere ziyaretinden dönüşte yaptığı açıklamalar da Amerikan medyasının tarafgir ve otoriter doğasını teyit etti. Kendisine yönelik eleştirileri hazmedemeyen Trump, medya kuruluşlarının kendisine karşı "%97 olumsuz yayın yaptığını" iddia ederek, "Belki de lisansları ellerinden alınmalı" şeklinde açık bir sansür tehdidinde bulundu. FCC Başkanı Brendan Carr'ın, lisans iptalinin bir seçenek olduğuna dair yaptığı skandal açıklama, Amerikan demokrasi masalının ardında yatan faşizan eğilimleri gözler önüne serdi.

Ancak, ABD Anayasası'nın ifade özgürlüğünü garanti altına alan Birinci Ek Maddesi bile, bu emperyalist ülkenin siyasi ikliminde gerçek anlamda bir koruma sağlamıyor. Kimmel’in programının kaldırılması, Hollywood sendikaları ve pek çok sanatçı tarafından haklı olarak “ifade özgürlüğüne saldırı” olarak nitelendirildi. Eski Başkan Barack Obama dahi bunun “iptal kültürünün yeni ve tehlikeli bir boyutu” olduğunu ifade etmek zorunda kaldı. CBS sunucusu Stephen Colbert'in "Bu açıkça sansürdür" sözleri ise durumun vahametini ortaya koydu.

Ne yazık ki, Amerikan medya düzeninin liberal görünümlü bazı figürleri dahi, Kimmel’in açıklamalarının “saldırgan ve sorumsuz” olduğunu iddia ederek, bu açık sansür eylemini “hesap verebilirlik” olarak pazarlamaya çalıştı. Bu tutum, sistemin farklı kanatlarının dahi, nihai olarak egemen sermaye çıkarları etrafında nasıl kenetlendiğinin bir göstergesidir.