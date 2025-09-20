  1. Ana Sayfa
Kassam Tugayları Gazze'deki esirlerin görüntülerini yayımladı

20 Eylül 2025 - 16:24
News ID: 1728984
Kassam Tugayları Gazze’deki esirlerin görüntülerini yayımladı

Hamas’ın askeri kanadı Kassam Tugayları, Gazze’de bulunan İsrailli esirlere ait görüntüler yayımladı. Yapılan açıklamada, Netanyahu’nun ateşkesi reddetmesi ve Gazze’ye saldırı kararıyla birlikte Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in tutumunun esirlerin hayatını tehlikeye atabileceği ifade edildi.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Kassam Tugayları Cumartesi günü Gazze’deki bazı Siyonist esirlere ait fotoğraflar yayımladı.

Kassam, yayımladığı vedalaşma fotoğraflarının ardından yaptığı açıklamada, Netanyahu’nun ateşkes tekliflerini kabul etmedeki tereddütü ve Gazze’ye saldırı kararı ile Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in tutumunun bu esirlerin hayatını tehlikeye atacağını bildirdi.

Medya raporlarına göre Eyal Zamir, başlangıçta Netanyahu’nun Gazze’ye yönelik saldırı planına karşı çıkmış, ancak kabineden gelen baskı üzerine operasyona onay vermiştir.

