Kassam Tugayları Gazze’deki esirlerin görüntülerini yayımladı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Kassam Tugayları Cumartesi günü Gazze’deki bazı Siyonist esirlere ait fotoğraflar yayımladı.

Kassam, yayımladığı vedalaşma fotoğraflarının ardından yaptığı açıklamada, Netanyahu’nun ateşkes tekliflerini kabul etmedeki tereddütü ve Gazze’ye saldırı kararı ile Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in tutumunun bu esirlerin hayatını tehlikeye atacağını bildirdi.

Medya raporlarına göre Eyal Zamir, başlangıçta Netanyahu’nun Gazze’ye yönelik saldırı planına karşı çıkmış, ancak kabineden gelen baskı üzerine operasyona onay vermiştir.