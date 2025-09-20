The Ekonomist: İsrail ABD’ye bağımlı hale geldi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Ekonomist dergisinin aktardığına göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 14 Eylül’de ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’ya Kudüs’teki (işgal altındaki) Ağlama Duvarı’nı göstererek, “Tel Aviv ile Washington arasındaki ittifak bu taşlar kadar sağlam” dedi. Ancak Gazze savaşı, İsrail’in daha da yalnızlaştığını ve ABD’ye bağımlı hâle geldiğini ortaya koyuyor.

BM Genel Kurulu’nda Avustralya, Britanya, Kanada ve Fransa gibi eski müttefiklerin Filistin devletini tanıması beklenirken, İsrail’in Batı Şeria’daki yasa dışı yerleşim politikası iki devletli çözümü giderek imkânsız hâle getiriyor. ABD, İsrail’i diplomatik, hukuki ve askeri açıdan “uluslararası parya”ya dönüşmekten alıkoyan tek dayanak durumunda.

Ekonomist, Netanyahu’nun ısrarla öne sürdüğü “ABD ile kırılmaz bağ” iddiasının gerçeği yansıtmadığını yazdı. Trump döneminde dahi yaşanan gerginlikler ve Demokrat seçmenler arasındaki hoşnutsuzluk, bu ittifakın zeminini zayıflatmış durumda. Kamuoyu araştırmaları, hem Demokratlar hem de genç Cumhuriyetçiler arasında İsrail’e desteğin hızla düştüğünü gösteriyor.

2022’de Amerikalıların %42’si İsrail hakkında olumsuz görüş bildirirken, bu oran 2024’te %53’e yükseldi. YouGov/Ekonomist anketine göre Amerikalıların %43’ü, İsrail’in Gazze’de soykırım işlediğine inanıyor. Özellikle genç kuşaklarda Filistin’e sempati giderek artıyor.

Ekonomist, bu değişimin uzun vadeli sonuçlarına dikkat çekiyor: ABD’de seçmenlerin bakışı değiştikçe siyasi tabular da hızla yıkılabilir. İsrail’in ABD’den koşulsuz destek alma dönemi sona erme tehlikesiyle karşı karşıya.

İsrail’in 2028’de sona erecek olan 10 yıllık, yıllık 3,8 milyar dolarlık askeri yardım anlaşmasının geleceği de belirsiz. Netanyahu’nun “İsrail yalnız da ayakta durur” yönündeki iddiaları, ülkeyi bölgesel saldırganlığa dayalı tehlikeli bir “Sparta modeli”ne sürüklüyor.

Ekonomist analizine göre, Gazze savaşı sadece İsrail’in askeri stratejisini değil, ABD ile ittifakının kırılganlığını da açığa çıkardı. Bu yanılgı, Tel Aviv’in en büyük stratejik hatası olabilir.