Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüşecek

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek.

Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine ilişkin ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social hesabından bir açıklama yaptı.

ABD Başkanı, açıklamasında, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 25 Eylül'de Beyaz Saray'da ağırlayacak olmaktan memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullandı.

Donald Trump, "Cumhurbaşkanı ile Boeing uçaklarının büyük ölçekli satın alımı, önemli bir F-16 anlaşması ve olumlu sonuçlanmasını beklediğimiz F-35 görüşmelerinin devamı dahil olmak üzere birçok ticaret anlaşması ve askeri anlaşma üzerinde çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.

Trump, açıklamasını, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile her zaman çok iyi ilişkilerimiz olmuştur. 25'inde onu görmek için sabırsızlanıyorum." ifadesiyle tamamladı.