Irak, Suriye’de IŞİD’in Operasyon ve Dış Güvenlik Sorumlusunu Öldürdü

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Irak Terörle Mücadele Birimi, Uluslararası Koalisyon ile birlikte düzenlenen bir hava operasyonu sonucu IŞİD’in en kritik isimlerinden biri olan Abdurrahman Halebi kod adlı Ömer Abdülkadir Besame’yi Suriye’de öldürdüğünü açıkladı. Halebi, örgütün operasyon ve dış güvenlikten sorumlu lideri olarak biliniyordu.

Operasyonun yaklaşık bir ay süren titiz hazırlık ve izleme süreçleri sonucunda gerçekleştirildiği bildirildi. Halebi, sadece Suriye ve Irak’taki terör faaliyetlerini planlamakla kalmayıp, Lübnan’daki İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçiliği önünde 2013’te düzenlenen bombalı saldırının da baş sorumlusu olarak gösteriliyor. Aynı zamanda ABD ve Avrupa ülkelerinde saldırılar organize etmeye çalıştığı tespit edilmişti.

Irak Terörle Mücadele Birimi, operasyonun sabah saatlerinde gerçekleştiğini ve Halebi’nin etkisiz hale getirilmesinin örgütün dış saldırı planlarını önemli ölçüde aksatacağını vurguladı. Söz konusu liderin ölümü, IŞİD’in uluslararası alandaki tehdit kapasitesinin azaltılması adına kritik bir darbe olarak değerlendiriliyor.

Bu gelişme, Irak ve koalisyon güçlerinin IŞİD ile mücadelede kararlılığını sürdürdüğünü gösterirken, bölgede terör örgütünün yeniden yapılandırılmasını engellemeye yönelik çabaların devam edeceği belirtiliyor. Öte yandan, Halebi ölmeden önceki faaliyetleri ve örgüte verdiği zararlar, istihbarat camiasında ciddi yankı uyandırdı.

Irak güvenlik güçleri, operasyondan sonra bölgede güvenliği artırmak ve benzer tehditlerin önüne geçmek için kapsamlı önlemler almaya devam ediyor. Bu operasyon, IŞİD’in uluslararası terör eylemlerine karşı yürütülen mücadelede önemli bir dönüm noktası olarak kayda geçti.

Bu kritik gelişme, bölgede terörle mücadelede istihbarat gücünün ve uluslararası iş birliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Irak ve koalisyon güçleri, IŞİD’in kalıcı yenilgisi için operasyonlarına aralıksız devam edeceklerini duyurdu.