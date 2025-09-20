İsrail’in Gazze Saldırıları Yarım Milyon Filistinliyi Yerinden Etti, BM Durumu "Felaket" Olarak Nitelendirdi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde son 10 gün içerisinde binden fazla noktaya hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Bu yoğun bombardıman dalgası, yaklaşık yarım milyon Filistinlinin yerlerinden edilmesine yol açtı. Gazze Belediyesi, insani durumu "felaket" olarak tanımlayarak, bölgedeki yaşam koşullarının giderek daha da kötüleştiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM), saldırıların sivil altyapı ve sığınaklara verdiği zararın tehlikenin boyutunu net biçimde yansıttığını belirtti. BM İnsan Hakları Ofisi'nin raporlarına göre, Gazze'deki evler, okullar ve mülteci kampları dahil birçok sivil yapı ağır hasar aldı. Raporda, İsrail’in kullandığı gelişmiş havadan atılan mühimmatın yoğun nüfuslu bölgelerdeki sivil kayıplarını artırdığı vurgulanıyor.

Gazze'deki kısıtlanmış yaşam koşulları ve elektrik, su gibi temel hizmetlerin kesintiye uğraması, insani krizi daha da derinleştirdi. BM yetkilileri, sivil sığınaklarına yönelik saldırıların, çatışma hukuku bağlamında ciddi ihlaller oluşturabileceğini ifade etti. Bu durum, uluslararası camiada da geniş yankı buldu.

Gazze Belediyesi sözcüsü, "Yardımlar tamamen kesildi, altyapı çöktü, kenti terk edenlerin sayısı hızla artıyor. İnsanların temel insani ihtiyaçları karşılanamıyor, insani felaket yaşanıyor" şeklinde konuştu.

Bu koşullar altında, sivil halkın güvende kalması için bölgesel ve uluslararası aktörlerin acil müdahalede bulunması çağrısı yapılıyor. Kriz, sadece bölgesel bir çatışma olmaktan çıkarak insani ve siyasi bir acil durum olarak küresel gündemde yer almayı sürdürüyor.

İsrail ise saldırıların Hamas ve diğer silahlı gruplara yönelik olduğunu savunuyor; ancak yoğun sivil zararlar ve altyapı yıkımı uluslararası toplumda ciddi eleştirilere neden oluyor.

Böylece Gazze’de yaşanan gelişmeler, Filistin halkının maruz kaldığı trajediyi derinleştirirken, çatışmanın sona erdirilmesi için diplomatik çabaların yoğunlaşması bekleniyor. ### Başlık

İsrail’in Gazze Saldırıları Yarım Milyon Filistinliyi Yerinden Etti, BM Durumu "Felaket" Olarak Nitelendirdi

İsrail ordusunun son 10 günde Gazze Şeridi'nde binden fazla hedefi vurması sonucu yaklaşık yarım milyon Filistinli evlerini terk etmek zorunda kaldı. Gazze Belediyesi insani durumu "felaket" diye tanımlarken, BM sivil sığınaklarının zarar görmesine dikkat çekti.

