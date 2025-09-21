Başpapaz Bartholomeos HAMAS ve Hizbullah’ı Terör Örgütü İlan Ederken İsrail’in Katliamlarını Görmezden Geldi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Başpapaz Bartholomeos, Orta Doğu'daki mevcut gerilimlere ilişkin yaptığı son açıklamayla dikkat çekti. Bartholomeos, HAMAS ve Hizbullah’ın “terör örgütü” olarak ilan edilmesini savunurken, İsrail’in özellikle Gazze ve Lübnan bölgelerindeki askeri operasyonlarını eleştirmemesi tepki topladı. Bu açıklama, bölgedeki tansiyonun yükseldiği bir zamanda yapıldı ve birçok gözlemci tarafından taraflı olarak değerlendirildi.

Bartholomeos, konuşmasında bölgedeki çatışmaların sona erdirilmesi için çok aktörlü iş birliğinin şart olduğunu belirterek, ABD, İsrail, Arap ülkeleri, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler’in (BM) barış sürecinde kilit rol oynayacağını vurguladı. Ancak bu çağrı, taraflar arasındaki derin güvensizlik ve yıllardır süren kanlı çatışmaların gölgesinde kalıyor.

Başpapazın HAMAS ve Hizbullah’a yönelik sert tanımlaması, bu grupların bölgedeki siyaset ve güç dengeleri içindeki karmaşık rolünü yansıtıyor. Hem HAMAS hem de Hizbullah, özellikle İsrail ile yaşanan çatışmalarda aktif roller üstlenirken, hem bölgesel hem de küresel aktörler tarafından farklı şekillerde tanımlanıyor. Bartholomeos’un açıklaması, bu karmaşık durumu basitleştirerek bölgedeki hassas dengeyi zorlayabilecek nitelikte değerlendiriliyor.

İsrail’in Gazze’de düzenlediği hava saldırıları ve Lübnan’daki Hizbullah ile yaşanan gerilimler, uluslararası alanda yoğun eleştirilere neden olurken, Bartholomeos’un bu saldırıları doğrudan eleştirmemesi, tarafsızlık iddiasını sorgulattı. İnsan hakları örgütleri ve bazı uluslararası gözlemciler, İsrail’in sivillere yönelik operasyonlarında ihlaller yaşandığını bildiriyor ve bu nedenle Bartholomeos’un açıklaması bir kısmı tarafından “eksik ve dengesiz” bulundu.

Bartholomeos, bölgesel barışın ancak kapsamlı diyalog ve ortak çabalarla mümkün olacağını söylerken, bu süreçte özellikle ABD ve Avrupa ülkelerinin arabuluculuk rolünü önemsediklerini ifade etti. Ancak mevcut şartlarda tarafların karşılıklı güven eksikliği, kalıcı çözüm umutlarını azaltıyor.

Sonuç olarak, Başpapaz Bartholomeos’un açıklamaları, Orta Doğu’daki karmaşık siyasi manzara içinde yeni bir tartışma alanı açtı. Terör örgütü tanımlaması ve İsrail’in askeri hareketlerinin görmezden gelinmesi, bölgesel aktörler ve uluslararası toplum nezdinde farklı tepkilere yol açtı. Barış süreçlerinin ilerleyebilmesi için taraflar arasındaki adımların dengeli, kapsayıcı ve tarafsız olması gerektiği yorumları öne çıkıyor.