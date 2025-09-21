Kuzey-Güney hattı: Batı yaptırımlarına karşı İran’ın lojistik savaşı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Kuzey-Güney Koridoru (INSTC), İran’ın bölgesel ve küresel güç dengesinde elini güçlendiren stratejik bir projedir.

Batı’nın tek taraflı yaptırımlarına rağmen İran, coğrafi konumunu avantaja dönüştürerek Avrasya’nın ana lojistik hattına dönüşmektedir.

2000 yılında İran, Rusya ve Hindistan tarafından başlatılan ve sonrasında Azerbaycan, Ermenistan, Kazakistan ve Belarus’un da katıldığı Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru, Hindistan’ın Mumbai Limanı’ndan başlayıp İran’ın Bender Abbas ve Çabahar limanları üzerinden Rusya ve Avrupa’ya uzanmaktadır. 7200 km uzunluğundaki hat, Süveyş Kanalı üzerinden 45-60 gün süren taşımacılığı 20-30 güne indirmekte ve maliyetleri %30 azaltmaktadır.

İran, bu hatta 1600 kilometreden fazla mesafe ile omurga rolü oynamaktadır. Reşt-Astara demiryolu projesine 2023’te Rusya’nın sağladığı 1,6 milyar avroluk yatırım ve Hindistan’ın Çabahar Limanı’ndaki katkıları, Tahran’ın merkezî konumunu daha da pekiştirmektedir. Bu koridor yalnızca ticareti kolaylaştırmakla kalmayıp, Batı’nın yaptırım tuzaklarına karşı alternatif bir hat oluşturmaktadır.

Ekonomik açıdan, INSTC İran’a yılda milyarlarca dolar transit geliri ve lojistik, tarım, turizm gibi sektörlerde dolaylı kazanç sağlamaktadır. İran’ın 2024’te Rusya’ya tarım ihracatı 1,2 milyar dolara ulaşmıştır. Ayrıca bu hat üzerinden Rusya ile ticaret hacmi 2022’de 4 milyar dolardan 2025’te 10 milyar dolara yükselmiştir. Hindistan da bu hat sayesinde Avrupa’ya daha hızlı ve ucuz ihracat yaparken İran’a stratejik olarak bağımlı hale gelmektedir.

Jeopolitik boyutta INSTC, İran ve Rusya’yı Batı baskılarına karşı daha dirençli kılmakta, Çin’in “Kuşak-Yol Girişimi” ile birleşerek İran’ı iki ana koridorun kesişim noktası haline getirmektedir. Bu durum, Batı’nın deniz yollarına bağımlı düzenini sarsmakta ve bölgesel güç dengesini Avrasya lehine değiştirmektedir.

Her ne kadar altyapı eksiklikleri ve bölgesel gerilimler (örneğin Kafkasya’daki çatışmalar) zorluklar yaratsa da, İran ve Rusya’nın 2025’te imzaladığı dijitalleştirme anlaşması, bu engellerin aşılabileceğini göstermektedir.

Sonuç olarak INSTC, İran için yalnızca bir ticaret hattı değil; ekonomik bağımsızlık, yaptırımlara direnç ve jeopolitik nüfuzun anahtarıdır.