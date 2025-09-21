Hamas: İsrail, Gazze'de sivilleri yok etmek için patlayıcı yüklü insansız kara araçları kullanıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail ordusu, yerleşimin olduğu mahallelerinin iç kesimlerine patlayıcı yüklü insansız kara araçları yönlendiriyor, sonra da geniş çaplı yıkım ve katliam gerçekleştirmek için onları patlatıyor." ifadesine yer verdi.

Açıklamada, insan hakları örgütlerinin bir hafta içinde yüzlerce ton patlayıcı yüklü yaklaşık 120 aracın patlatıldığını belgelediğine dikkat çekildi.

Hamas, dünyanın, savaş suçlusu ve Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından hakkında tutuklama emri bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin işlediği dehşet verici suçlara tanıklık ettiğini vurguladı.

Netanyahu hükümetinin, bu suçlar kapsamında bomba yüklü insansız kara araçları başta olmak üzere, katliam ve soykırım araçlarıyla Gazze kentini yok etmeye ve halkını göçe zorlamaya çalıştığı aktarıldı.

Hamas, uluslararası topluma, Araplara ve Müslüman ülkelere, Birleşmiş Milletler kurumlarına, bu suçları durdurmak için derhal harekete geçilmesi; İsrail'in işgalini engelleyecek şekilde somut adımlar atılması, Filistin halkına ve insanlığa karşı işledikleri suçlardan dolayı İsrailli liderlerin cezalandırması çağrısında bulundu.

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med) tarafından gün içerisinde yayımlanan raporda, İsrail ordusunun Gazze kentinde her gün en az 17 bomba yüklü araç patlattığı; bir tanesinin 3,7 büyüklüğünde depremin sarsıntısıyla eş değer olduğu kaydedildi.

Raporda, son bir hafta içinde İsrail ordusunun Gazze kentinde konutların arasında yaklaşık 840 ton patlayıcı yüklü yaklaşık 120 bombalı aracı patlattığı ifade edildi.