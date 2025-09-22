İtalya Sokakları Filistin İçin Ayağa Kalktı: Binlerce Kişi Genel Grev ve Gösterilerle İsrail’e Tepkili

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İtalya, 22 Eylül 2025 Pazartesi günü, ülke genelinde organize edilen yaygın gösteriler ve genel grevlerle Filistin’e destek verdi. Binlerce vatandaş, Filistin halkının yanında durmak ve Gazze’de devam eden İsrail saldırılarına karşı güçlü bir duruş sergilemek amacıyla sokakları doldurdu. Eylemler, ülkenin birçok büyük kentinde eş zamanlı olarak düzenlendi ve kamu hizmetleri de grev nedeniyle aksadı.

Bu kitlesel hareketlilikte dikkati çeken bir diğer unsur ise, 200’den fazla avukatın aktif katılımı oldu. Hukukçular, sadece adalet ve insan hakları perspektifinden değil, aynı zamanda hukuki zeminde de Filistin halkının haklarının savunulması çağrısında bulunuyor. Avukatlar, hükümete ve uluslararası topluma ciddi sorumluluklar düştüğünü ve bu konuda harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Göstericiler, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik devam eden saldırılarının derhal durdurulmasını talep ederken, Filistin devletinin tanınması ve kalıcı barış için adım atılması yönünde de mesajlar verdi. Eylemler, sadece sokağa çıkmakla kalmayıp aynı zamanda iş bırakma formunda genel grevlere dönüşerek ülke ekonomisinde de önemli etkiler yarattı.

Hükümet temsilcileri şu an için gösterilerle ilgili açıklamalar yapmazken, kamuoyunda konunun giderek daha fazla yer bulmaya başladığı ve uluslararası basının da dikkatle takip ettiği gözlemleniyor. İtalya’daki bu dayanışma hareketi, Filistin meselesinin küresel boyutta yankı bulmaya devam ettiğini gösteriyor.

İtalya’nın yaşadığı toplumsal hareketlilik, Filistin halkına yönelik desteğin artarak devam ettiğini ve dünyadaki adalet arayışının birleşik bir sesle yükseldiğini ortaya koyuyor. Gösteriler, sadece İtalya’nın değil, uluslararası toplumun da bölgede yaşanan insanlık krizine karşı daha aktif ve sorumlu davranması çağrısının yeni bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.