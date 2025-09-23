Gazze'de katliam devam ediyor: 65 bin 382 şehit

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, katil İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 38 cenaze ve 190 yaralının getirildiği belirtildi.

İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısının ise 65 bin 382'ye, yaralıların sayısının 166 bin 985'e yükseldiği kaydedildi.