  1. Ana Sayfa
  2. Haber Servisi
  3. Haber Analiz

Hizbullah’tan Suudi Arabistan’a tarihi mesaj: Katar senaryosu tekrar edebilir

23 Eylül 2025 - 16:29
News ID: 1730352
Hizbullah’tan Suudi Arabistan’a tarihi mesaj: Katar senaryosu tekrar edebilir

Lübnanlı analist Nidal İsa, Hizbullah Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım’ın Suudi Arabistan ile diyalog önerisinin ABD’nin çizgisinde hareket eden bazı ülkeler için kabul edilemez olduğunu belirtti. İsa, Kasım’ın mesajının Katar örneğini hatırlatan bir uyarı niteliğinde olduğunu ve Riyad’ın da benzer tehlikelerle karşılaşabileceğini ifade etti. El-Binaa gazetesi ise bu öneriyi, İsrail’in genişleme projelerine karşı bölgesel birlik için tarihi bir adım olarak değerlendirdi.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:  Lübnanlı analist Nidal İsa, Hizbullah Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım’ın Suudi Arabistan ile yakınlaşma ve diyalog çağrısının bazı ülkeler için “ağır bir yük” olduğunu söyledi.

İsa, birçok siyasetçinin ve bölgedeki kimi devletlerin asla bu tür bir adım atamayacağını, çünkü ABD’ye bağlılık içinde hareket ettiklerini ve direniş güçlerine karşı savaşmayı taahhüt ettiklerini vurguladı.

Analiste göre, Kasım’ın mesajı yalnızca bir çağrı değil, aynı zamanda bir uyarı niteliği taşıyordu: Katar’a yönelik komplonun ve baskıların benzeri bir senaryonun, Riyad için de tekrarlanabileceği uyarısı. Bu mesaj, Suudi Arabistan’a yönelik bir tehdit değil, güçlü bir siyasi pozisyon ve bölgesel gerçeklere dayalı bir ikazdı.

İsa, Şeyh Naim Kasım’ın son konuşmasının büyük bir siyasi cesaretle yapıldığını belirtti.

Öte yandan Lübnan’ın el-Binaa gazetesi, birkaç gün önce yayımladığı makalesinde Şeyh Naim Kasım’ın Suudi Arabistan ile diyalog önerisine dikkat çekerek, konuşmayı önemli bir dönüm noktası olarak nitelendirdi. Gazete, Kasım’ın Katar’a yönelik saldırılardan sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını ve “Büyük İsrail projesinin” bütün bölgeyi hedef aldığını, hiçbir ülkenin bu tehdidin sonuçlarından kurtulamayacağını vurguladığını aktardı.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha