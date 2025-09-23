Hizbullah’tan Suudi Arabistan’a tarihi mesaj: Katar senaryosu tekrar edebilir

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Lübnanlı analist Nidal İsa, Hizbullah Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım’ın Suudi Arabistan ile yakınlaşma ve diyalog çağrısının bazı ülkeler için “ağır bir yük” olduğunu söyledi.

İsa, birçok siyasetçinin ve bölgedeki kimi devletlerin asla bu tür bir adım atamayacağını, çünkü ABD’ye bağlılık içinde hareket ettiklerini ve direniş güçlerine karşı savaşmayı taahhüt ettiklerini vurguladı.

Analiste göre, Kasım’ın mesajı yalnızca bir çağrı değil, aynı zamanda bir uyarı niteliği taşıyordu: Katar’a yönelik komplonun ve baskıların benzeri bir senaryonun, Riyad için de tekrarlanabileceği uyarısı. Bu mesaj, Suudi Arabistan’a yönelik bir tehdit değil, güçlü bir siyasi pozisyon ve bölgesel gerçeklere dayalı bir ikazdı.

İsa, Şeyh Naim Kasım’ın son konuşmasının büyük bir siyasi cesaretle yapıldığını belirtti.

Öte yandan Lübnan’ın el-Binaa gazetesi, birkaç gün önce yayımladığı makalesinde Şeyh Naim Kasım’ın Suudi Arabistan ile diyalog önerisine dikkat çekerek, konuşmayı önemli bir dönüm noktası olarak nitelendirdi. Gazete, Kasım’ın Katar’a yönelik saldırılardan sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını ve “Büyük İsrail projesinin” bütün bölgeyi hedef aldığını, hiçbir ülkenin bu tehdidin sonuçlarından kurtulamayacağını vurguladığını aktardı.