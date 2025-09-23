Gazze Sağlık Bakanlığı: Sağlık sistemi son nefesini veriyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından, Gazze'deki sağlık sisteminin durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Gazze'deki sağlık sistemi son nefesini veriyor. Sağlık sisteminden geriye kalanı kurtarmaya yönelik tüm girişimler, hastanelerin ve sağlık hizmetlerinin sistematik olarak yok edilmesi baskısı altında başarısızlığa uğrayabilir." ifadeleri kullanıldı.

Gazze Şeridi'ne havadan ve karadan şiddetli saldırılar düzenleyen İsrail ordusu, binalar, yerinden edilen Filistinlilerin barındığı evler, okullar ve hastaneler gibi sivil altyapıyı da hedef alıyor.

İşgalci İsrail'in tıbbi malzeme, ilaç, yakıt ve insani yardım girişini de kısıtlayan ablukası altında binlerce hasta ve yaralının hayatının kurtarılmaya çalışıldığı hastaneler kısıtlı imkanlarla faaliyetlerini yürütmeye çalışıyor.