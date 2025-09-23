Irak’ta Kritik Parlamento Seçimleri: İttifak Yarışları ve Gelecek Dönemin Siyasi Dengeleri

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Irak, 11 Kasım’da yapılacak parlamento seçimlerine hazırlanırken ülkenin siyasi geleceğini şekillendirecek kritik bir döneme giriyor. 329 sandalyeden oluşan meclisin yeni üyelerini belirleyecek bu seçim, sadece yasama organının yapısını değil, aynı zamanda cumhurbaşkanının seçimi ve yeni hükümetin kurulması süreçlerini de doğrudan etkileyecek.

Ülkedeki siyasi aktörler, seçim öncesinde birden fazla ittifak ve blok kurma mücadelesi içinde bulunuyor. Bu ittifakların oluşturulması, Irak’ın kabine yapısı, iç politika dengeleri ve dış ilişkiler stratejileri açısından büyük önem taşıyor. Güç dengelerinin nasıl şekilleneceği, önümüzdeki dört yıl boyunca Irak’ın iç istikrarı ve bölgesel politikaları üzerinde belirleyici olacak.

Mevcut siyasi tablo, Şii, Sünni, Kürt ve diğer toplumsal kesimler arasında kırılgan dengelerin devam ettiğini gösteriyor. Bu nedenle, seçimlerde hangi ittifakların öne çıkacağı ve mecliste çoğunluğu elde edebileceği siyasi istikrar açısından kritik bir gösterge olacak.

Uzmanlar, seçimlerin ardından cumhurbaşkanı seçim sürecinin başlayacağını ve hükümetin kurulmasının siyasi uzlaşı ve dengeler doğrultusunda ilerleyeceğini belirtiyor. Bu bağlamda, seçim sonuçlarının Irak’ın uzun vadeli siyasi istikrarı ve reform süreçleri için bir dönüm noktası olacağı vurgulanıyor.

Irak’ın bu önemli seçimleri, hem ülke içi dinamikler hem de bölgesel aktörlerin desteği ve müdahaleleriyle şekillenen karmaşık siyasi ortamda gerçekleşiyor. Bu nedenle sürecin izlenmesi, bölgesel istikrar ve demokrasi açısından büyük önem taşıyor.