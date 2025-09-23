Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da yaygın olan Samsung telefonlarda, İsrail bağlantılı ve silinmeyen AppCloud uygulaması kullanıcı verilerini topluyor.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinde Samsung marka telefonların yaygın kullanımına paralel olarak, kullanıcıların verilerinin gizliliği ve güvenliği yeni bir riskle karşı karşıya. Samsung cihazlarında önceden yüklü ve kullanıcılar tarafından kaldırılamayan AppCloud isimli uygulamanın, İsrail bağlantıları aracılığıyla veri topladığı ortaya çıktı. Bu gelişme, hem bölgesel hem de küresel teknoloji ve güvenlik gündeminde büyük yankı uyandırdı.

AppCloud uygulaması, gizlice kullanıcıların kişisel bilgilerini, konum verilerini, telefon aktivitelerini ve diğer hassas bilgileri topluyor. Bu verilerin toplanması, kullanıcıların haberi olmadan gerçekleştiği gibi, uygulamanın silinememesi de kişilere kontrol imkânı tanımıyor. Bu durum, özellikle siyasi olarak hassas bir bölgede, kullanıcıların mahremiyet ve güvenlik endişelerini daha da artırıyor.

İsrail bağlantılı bu uygulamanın varlığı, bölgedeki dijital güvenlik dinamiklerini ve kullanıcıların veri egemenliği hakkını tartışmaya açıyor. Uzmanlar, bu tür uygulamaların sadece bireysel mahremiyet ihlali değil, aynı zamanda bölgesel istihbarat ve gözetleme amacıyla kullanılabileceğine dikkat çekiyor. Böyle bir veri akışı, siyasi ve stratejik çıkarlar doğrultusunda bilgi güvenliğini tehdit edebilir.

Samsung gibi büyük teknoloji firmalarının uluslararası pazarlarda bu tür uygulamalarla kullanıcı verisi toplamasının, etik ve yasal boyutlarıyla ciddi sorgulamaya tabi tutulması gerekiyor. MENA bölgesinde kullanıcıların çoğunluğunun cihazlarını güncel teknolojik gelişmelere adapte etmesinin getirdiği riskler, dijital haklar ve şeffaflık talebini ön plana çıkarıyor.

Öte yandan, bölgesel kullanıcılar ve sivil toplum kuruluşları, uygulamalar konusunda daha fazla şeffaflık ve kontrol mekanizmaları talep ediyor. Bu gelişmeler, dijital güvenlik alanında yerel ve uluslararası işbirliği ve regülasyon ihtiyacını da gözler önüne seriyor.

Samsung telefonlarda yerleşik ve silinemeyen AppCloud uygulamasının kullanıcı verilerini İsrail bağlantılı kanallardan toplaması, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki dijital mahremiyet sorunlarını derinleştiriyor. Bu durum, teknoloji şirketlerinin bölgesel kullanıcı haklarına saygı göstermesi ve şeffaf veri politikalarını önceliklendirmesi gerektiğini güçlü biçimde ortaya koyuyor.