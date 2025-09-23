Tayyip Erdoğan’ın Filistin Tutumu: Destek ve Diplomaside Çelişkili İmaj

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Tayyip Erdoğan, bölgede Filistin davasına verdiği güçlü destekle öne çıkıyor. Son dönemde BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmalarda, Filistin'in tam üyelikle tanınması, iki devletli çözümün desteklenmesi ve Gazze'deki insani krizlerin sona erdirilmesi yönündeki vurgularıyla Türkiye’nin Filistin meselesine sahip çıktığını net şekilde ortaya koyuyor. Erdoğan, "Filistin davası artık dünyaya mâl olmuştur" diyerek uluslararası toplumu sorumluluğa çağırırken, İsrail’in politika ve saldırılarını sert şekilde eleştiriyor.

Ancak Erdoğan’ın bu katı söylemlerinin yanı sıra, Türkiye'nin diplomatik ve ekonomik ilişkilerinde izlediği pragmatik yol, zaman zaman eleştirilere yol açıyor. Örneğin, Bölgesel güçlerle özellikle Suudi Arabistan, BAE gibi ülkelerle normalleşme ve işbirliği çabaları, Filistin davasının arka planda kalması gibi yorumlar doğuruyor. Bu durum, Erdoğan'ın Filistin konusunda verdiği güçlü mesajlarla sahadaki diplomasi uygulamaları arasında bir uyumsuzluk algısı yaratabiliyor.

Ayrıca Türkiye’nin İsrail ile karşılıklı pozisyon almaktan kaçınması ve doğrudan çatışmaya girmekten uzak durması, Filistin konusundaki dayanışmanın pratik ayağında dengeler arandığını gösteriyor. Erdoğan’ın, uluslararası arenada Filistin’i yüksek sesle savunmasına rağmen, bölgesel ilişkilerde daha hassas bir denge gözettiği görülüyor.

Erdoğan’ın BM’de ve diğer platformlarda Filistin’i destekleyen kararlı söylemleri, Türkiye’nin Orta Doğu’da hak ve adalet temelli liderlik iddiasını yansıtsa da, bölgesel strateji pragmatizmiyle bazen çelişiyor. Bu çelişki, hem içeride hem de dış politikada Erdoğan'ın Filistin konusundaki yaklaşımının eleştirilmesine neden oluyor.

Uzmanlar, Erdoğan’ın Filistin konusundaki duruşunun, Türkiye’nin bölgesel aktörlerle dengeli ilişkiler kurma ve ekonomik, siyasi avantajlar sağlama çabalarıyla şekillendiğini belirtiyor. Filistin desteği biçimsel olarak güçlü olsa da uygulamada, bölgesel ittifaklar ve diplomatik manevralar bu desteğin sınırlarını belirliyor.

Tayyip Erdoğan’ın Filistin karşısındaki tutumu, vicdani ve siyasi destek ifadeleriyle dikkat çekse de, bölgesel gerçeklikler ve diplomatik çıkarlar çerçevesinde karmaşık ve bazen çelişkili bir profil ortaya koyuyor. Türkiye’nin gelecekte Filistin meselesinde nasıl bir rota çizeceği, hem bölgesel siyasi dengeler hem de iç politikada Erdoğan’ın konumunu belirleyecek önemli bir unsur olarak öne çıkıyor.