Venezuela halkı Maduro’nun etrafında kenetlendi: ABD'ye karşı direniş hazırlığı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Başkent Caracas’ta on binlerce Venezuelalı, Başkan Nicolas Maduro’ya destek vermek ve ülkeyi savunmaya hazır olduklarını göstermek için meydanlara indi. Aynı gün Venezuela ordusu da Karayipler’deki ABD askeri yığınağına karşılık olarak kapsamlı tatbikatlar düzenledi.

Halkın ve devlet yetkililerinin katıldığı büyük yürüyüşte, Trump yönetiminin Venezuela’ya karşı izlediği istikrarsızlaştırıcı politikalara karşı birlik mesajı verildi. Ulusal Meclis Birinci Başkan Yardımcısı Pedro Infante, “Bu yürüyüş, halk, ordu ve polis arasındaki sarsılmaz birliği temsil ediyor” dedi.

Bolívar Caddesi’nde milyonlarca kadın ve erkek, ellerinde silahlarla ülkeyi her koşulda savunmaya hazır olduklarını gösterdi. Caracas Belediye Başkanı Naum Fernández ise, “Hiçbir imparatorluğun boyunduruğunu kabul etmiyoruz. Halkımızın iradesi, emperyalizme karşı bağımsız yaşamaktır” ifadelerini kullandı.

Etkinlik; araç konvoyları, kitlesel yürüyüş ve ordunun güç gösterilerinden oluştu. Bu gösteriler, Karayip Denizi’nde yoğunlaşan ABD askeri varlığına doğrudan bir yanıt niteliği taşıyor.

Öte yandan Başkan Maduro, Trump’ın kendisini “yeryüzünden silmekle” tehdit etmesinden saatler sonra, ülke genelinde “dış tehditlere karşı olağanüstü hal” ilan edilmesine dair kararın değerlendirildiğini açıkladı. Karar, Caracas’taki Miraflores Sarayı’nda gerçekleştirilen olağanüstü Devlet Konseyi toplantısında gündeme geldi.

Maduro, bu adımın amacının “tüm milletin, her vatandaşın destek, koruma ve toplumsal güçlerin seferber edilmesiyle, herhangi bir tehdit ya da saldırıya yanıt verebilmesini sağlamak” olduğunu vurguladı. Venezuela anayasası, ülkenin güvenliğini tehdit eden ciddi iç veya dış saldırılar durumunda 90 gün süreyle olağanüstü hal ilan edilmesine ve bu sürenin bir 90 gün daha uzatılmasına izin veriyor.

Yüksek Adalet Divanı Başkanı da yaptığı açıklamada, ülkenin her senaryoya hazırlandığını belirterek, “Yargı erki, ulusal istikrarı garanti altına alacak kararların alınması için gerekli tüm düzenlemelere eksiksiz uyacaktır” dedi.