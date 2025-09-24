BM’de 142 Ülkenin Filistin’i Tanıması İsrail’de Krize Yol Açtı: Netanyahu “Teröre Ödül” Dedi, Ilhak Hamleleri Başladı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Birleşmiş Milletler çatısı altında 142 ülkenin Filistin devletini tanıma girişimi, uluslararası toplulukta önemli bir diplomatik adım olarak görülürken, İsrail yönetiminde büyük bir krize yol açtı. Bu karar, küresel düzeyde Filistin’in devlet statüsüne yönelik geniş bir destek gösterirken, İsrail tarafından varoluşsal bir tehdit ve güvenlik sorununa dönüşüyor.

Başbakan Netanyahu’nun karar sonrası kullandığı “teröre ödül” ifadesi, bölgedeki siyasi kutuplaşmayı artırıyor ve İsrail’in bu karara yönelik sert tavrını ortaya koyuyor. Netanyahu’nun bu söylemi, hem içeride hem uluslararası arenada gerilimi tırmandıran bir unsur olarak değerlendiriliyor.

Öte yandan, İsrail’deki ırkçı ve milliyetçi bakanların Batı Şeria’nın ilhakı için harekete geçmesi, kararın yankılarını daha da derinleştiriyor. Bu ilhak hamleleri, Filistin topraklarının gelecek statüsü konusunda taraflar arasındaki ihtilafı daha da zorlaştırarak, barış sürecini olumsuz etkiliyor.

Uzmanlar, BM’nin Filistin tanıma hamlesinin uluslararası hukuk ve adalet perspektifinde önemli bir adım olduğunu belirtirken, bölgedeki gerçek politikaların halen bir uzlaşıya ulaşmadığını vurguluyor. İsrail’in sert karşı hamleleri, taraflar arasında kalıcı barış için ciddi bir engel teşkil ediyor.

BM kararı Ortadoğu’daki güç dengesini değiştirme potansiyeline sahip olsa da, İsrail’in sert tepkileri ve yerel siyaset dinamikleri bu süreci karmaşıklaştırıyor. Uluslararası toplumun bu gerilimi azaltmak ve barışı sağlamak adına daha aktif bir rol oynaması bekleniyor.