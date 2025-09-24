ABD’nin İzolasyonu planı: BM’de İran’a yaptırım girişimleri çıkmaza girdi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Uluslararası gelişmeler ve bölgesel çatışmalar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nden İran aleyhine yeniden yaptırım çıkarılmasını her zamankinden daha zor hale getirdi. Washington’un tek taraflı, hegemonik dış politikası ve Trump döneminde yoğunlaşan tek taraflılık, ABD’nin küresel alandaki yalnızlığını derinleştirdi. Aynı zamanda Gazze ve Ukrayna savaşları, jeopolitik yarılmaları şiddetlendirerek Çin ve Rusya’nın Batı’ya karşı yakınlaşmasını hızlandırdı. Bu durum, BM düzeyinde yaptırımların eski meşruiyet ve uygulanabilirliğini yitirmesine yol açtı.

2006–2010 döneminde Güvenlik Konseyi kararları görece geniş uluslararası konsensüsle uygulanabiliyordu. O dönemde ABD’nin diplomatik ve ekonomik nüfuzu, İran’a karşı getirilen yaptırımların etkin şekilde hayata geçirilmesini sağlıyordu. Bugün ise tablo farklı. Küresel politika sahnesinde güçler arası kutuplaşma arttı. Çin ve Rusya’nın Batı karşısındaki stratejik yakınlaşması, ABD liderliğindeki yaptırım mekanizmalarını zayıflattı.

Geçtiğimiz hafta Güvenlik Konseyi’nde İran aleyhine yaptırımların yeniden yürürlüğe sokulmasını amaçlayan girişim için yapılan oylama, bu yeni gerçekliği ortaya koydu: Moskova ve Pekin artık bu tür kararları desteklemiyor. Bu da, ABD’nin tek taraflı ve hegemonik politikalarının yol açtığı artan uluslararası yalnızlığın pratik sonucudur.

ABD’nin bu konudaki itibarsızlaşmasının kökeninde 2018’de tek taraflı olarak nükleer anlaşmadan çekilme kararı yatıyor. O karar, diğer tarafların işbirliğiyle alınmamış ve İran’ın taahhütlerine riayet ettiği bir dönemde uygulanmıştı. Avrupa, Çin ve Rusya’nın tepkisi sert oldu. ABD’nin itibar kaybı, küresel kurumlarda yaptırım konsensüsü oluşturma kabiliyetini zayıflattı. 2020’de “mekanizmanın” yeniden aktive edilmesine dönük girişim de büyük çoğunluk tarafından meşru bulunmayarak başarısız oldu.

Buna ek olarak Gazze’deki katliamlar ve Ukrayna’daki çatışma, ABD’ye yönelik küresel tepkiyi büyüttü. Özellikle İsrail’e koşulsuz destek verme tarzı birçok ülkeyi rahatsız etti. Bu durum, başta Global South olmak üzere birçok aktörde ABD’ye karşı güven kaybı yarattı ve Çin ile Rusya’nın kendilerini bölgesel ve küresel ‘koruyucu’ olarak konumlandırmalarına yol açtı.

19 Eylül 2025 tarihli Güvenlik Konseyi oylamasında Çin, Rusya, Pakistan ve Cezayir, İran’a tanınan muafiyetlerin uzatılmasına olumlu oy verdi. Buna karşılık ABD ve bazı Avrupa ülkeleri red oyu kullandı. Bu sonuç, Konsey içindeki derin ayrılığı ve fiili olarak oluşan bloklaşmayı belgeledi. Bu bloklaşma, yaptırımların uygulanmasını hem siyasi hem de hukuki açıdan daha güç bir hale getiriyor.

Ayrıca küresel jeopolitik değişimler, yaptırımların pratik uygulanmasını da engelliyor. Çin ve Rusya, Batı kaynaklı tek taraflı yaptırımlara karşı daha dirençli tutum alıyor. Bu iki ülke, ABD’nin Birleşmiş Milletler mekanizmalarını kendi politik hedefleri doğrultusunda araçsallaştırdığı eleştirisini yineliyor. Bu yaklaşım, uluslararası işbirliğini zayıflatıyor ve yaptırımların etkinliğini azaltıyor.

Bir başka boyut da uygulama kapasitesi. Çin ve Rusya’nın desteği olmadan, yaptırımların fiilen uygulanması zorlaşıyor. Ticari kargoların durdurulması, finansal akışların kesilmesi veya deniz yoluyla yapılan sevkiyatların engellenmesi gibi somut yaptırım adımları, büyük güçlerin işbirliğini gerektiriyor. Bu işbirliği sağlanmadığı sürece yaptırımlar kağıt üzerinde kalma riski taşıyor.

Ayrıca, yaptırımların meşruiyeti de eskisi kadar kabul görmüyor. 2000’li yıllarda İran’a yönelik kararlar, ortak küresel güvenlik endişelerine yanıt olarak algılanıyordu. Bugün ise ABD’nin çok daha geniş kapsamlı, tek taraflı adımları bu süreci “siyasi bir araç” görünümüne soktu. Bu algı, özellikle Bağımsız Ülkeler hareketi ve gelişmekte olan ülkeler nezdinde yaptırımlara karşı işbirliğini zayıflatıyor. Örneğin Hindistan gibi aktörler, Çabahar limanına ilişkin ABD kısıtlamalarından zarar gördü ve bu yüzden yaptırımları uygulama konusunda isteksiz davranabilir.

Son olarak ekonomik ve teknik hazırlıklar da yaptırımların etkisini azaltıyor. İran ekonomisi yıllardır ağır baskı altında olmasına rağmen alternatif kanallar, ticaret rotaları ve denklemler geliştirerek yaptırımların etkilerini dengelemeye çalıştı. Bu yüzden “mekanizmanın” yeniden aktive edilmesinin ekonomik etkileri eskisi kadar yıkıcı olmayabilir.

Tüm bu dinamikler bir araya geldiğinde ortaya çıkan tablo açık: ABD’nin izoleleşmesi, küresel bloklaşmanın derinleşmesi ve bölgesel çatışmalar, BM Güvenlik Konseyi aracılığıyla İran’a yönelik yaptırımların geri getirilmesini hem siyasi hem de hukuki olarak zorlaştırdı.