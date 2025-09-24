Haşdi Şabi IŞİD'in stratejik üslerini imha etti

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Irak Haşdi Şabi güçleri, en son operasyonlarında Irak'taki en tehlikeli IŞİD üslerini hedef aldı.
Haşdi Şabi güçlerinin, vilayetin çöl bölgelerindeki en tehlikeli IŞİD teröristlerinin beş üssüne karşı operasyon düzenlediğini açıkladı.
Rapora göre, Haşdi Şabi güçleri, Batı El-Anbar'da Suudi sınırına yakın bölgeler olan El-Hasniyat, Neyhib çölü, El-Kazaf, Semil ve ayrıca Rehaliye bölgelerini hedef aldı.
Bu bölgeler, IŞİD teröristlerinin ve yeraltı tünellerinin en önemli yerleşim yerleri arasında sayılıyor.
Adı geçen kaynak, IŞİD terör örgütünün kalıntılarının bu bölgelerde aktif olduğunu açıkladı.
