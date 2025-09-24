  1. Ana Sayfa
Haşdi Şabi IŞİD'in stratejik üslerini imha etti

24 Eylül 2025 - 17:34
News ID: 1730940
Haşdi Şabi, Irak'ın El-Anbar vilayetinin ücra çöl bölgelerinde, IŞİD'in en tehlikeli üslerinden bazılarına yönelik kapsamlı bir operasyon başlattı. Operasyon, Suudi Arabistan sınırına yakın beş kritik bölgeyi hedef aldı. Bu bölgelerin, terör örgütünün önemli karargâhlarına ve yeraltı sığınaklarına ev sahipliği yaptığı ve IŞİD kalıntılarının burada aktif olduğu belirtiliyor.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Irak Haşdi Şabi güçleri, en son operasyonlarında Irak'taki en tehlikeli IŞİD üslerini hedef aldı.

Haşdi Şabi güçlerinin, vilayetin çöl bölgelerindeki en tehlikeli IŞİD teröristlerinin beş üssüne karşı operasyon düzenlediğini açıkladı.

Rapora göre, Haşdi Şabi güçleri, Batı El-Anbar'da Suudi sınırına yakın bölgeler olan El-Hasniyat, Neyhib çölü, El-Kazaf, Semil ve ayrıca Rehaliye bölgelerini hedef aldı.

Bu bölgeler, IŞİD teröristlerinin ve yeraltı tünellerinin en önemli yerleşim yerleri arasında sayılıyor.

Adı geçen kaynak, IŞİD terör örgütünün kalıntılarının bu bölgelerde aktif olduğunu açıkladı.

