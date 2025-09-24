Haşdi Şabi IŞİD'in stratejik üslerini imha etti

News ID: 1730940

Haşdi Şabi, Irak'ın El-Anbar vilayetinin ücra çöl bölgelerinde, IŞİD'in en tehlikeli üslerinden bazılarına yönelik kapsamlı bir operasyon başlattı. Operasyon, Suudi Arabistan sınırına yakın beş kritik bölgeyi hedef aldı. Bu bölgelerin, terör örgütünün önemli karargâhlarına ve yeraltı sığınaklarına ev sahipliği yaptığı ve IŞİD kalıntılarının burada aktif olduğu belirtiliyor.