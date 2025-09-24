Güney Afrika Cumhurbaşkanı: İsrail'in soykırım işlediğine dair artan küresel mutabakat var

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Cumhurbaşkanı Ramaphosa, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na hitap etti.

BM üyesi ülkelerin, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını güvence altına alma sorumluluğu taşıdığını hatırlatan Ramaphosa, "Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanına (UAD) taşıdığı davayla uyumlu olarak İsrail’in Gazze’de soykırım işlediğine dair artan küresel bir mutabakat var." dedi.

Ramaphosa, Filistin Devleti'ni tanıyan ülkelerin sayısındaki artışın küresel çoğunluğun kararlılığını yansıttığını belirterek, "Filistinliler soykırım ve kıtlıkla karşı karşıyayken harekete geçmek bizim görevimizdir." diye konuştu.

Ramaphosa, BM’nin ve çok taraflı süreçlerin uluslararası barış ve güvenliği korumadaki rolünün kasıtlı olarak zayıflatıldığına dikkati çekerek, "BM Güvenlik Konseyi mevcut haliyle uluslararası barış ve güvenliği sağlama görevinde etkisiz kalmıştır." ifadelerini kullandı.

Güney Afrika'nın, Güvenlik Konseyi’nin itibarının zedelenmesinden ve uluslararası hukukun korunamamasından derin endişe duyduğunu kaydeden Ramaphosa, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Sudan ve Gazze başta olmak üzere birçok bölgede güvenlik ve insani durumun kötüleştiğine işaret etti.

Ramaphosa, bazı ülkelerin uluslararası hukuku ihlal etmeye ve BM kararları ile Uluslararası Adalet Divanı gibi kurumların hükümlerini hiçe saymaya devam etmesinden duydukları endişeyi aktararak, "Bu örgütün üyeleri olarak hepimizin üzerinde mutabık kaldığı BM Şartı’nın ihlal edilmesini görmezden gelmemeli ve kabullenmemeliyiz." görüşünü paylaştı.

BM’nin 80. yılını kutlarken, daha iyi bir BM inşa etme fırsatının değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Ramaphosa, şunları kaydetti: